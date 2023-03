BMW Série 5 chega em Outubro; i5 eléctrico é estrela da gama

Outubro ainda está distante para a apresentação oficial mas a BMW já avançou com alguns detalhes do novo Série 5.

O anúncio foi feito por Oliver Zipse, presidente do conselho de administração do grupo automóvel na sua conferência anual realizada esta quinta-feira.

Já na oitava geração, a principal novidade está mesmo no electrizante i5, com a berlina a chegar ao mercado até ao final do ano, seguido do i5 Touring em 2024.

"O i4 M50 mostra como a BMW combina desempenho dinâmico e mobilidade eléctrica na perfeição", acrescentou Zipse.

"Foi o BMW M mais vendido em todo o mundo em 2022", com o executivo a confirmar que uma versão 100% eléctrica da divisão M será incluído na gama.

Novo software a bordo

Mais dinâmico e confortável, como explica a insígnia bávara, o novo Série 5 reinterpreta nas suas linhas um visual desportivo marcado pela elegância.

O BMW Curved Display, que une o painel de instrumentos ao ecrã táctil multimédia, equipa o sistema operativo 8.5 com serviços digitais inovadores.

Quer a berlina, quer a carrinha serão propostas com motorizações a gasolina e gasóleo mild hybrid de 48 volt, assim como híbridas plug-in e 100% eléctricas.

A berlina da gama Série 5 será construído em exclusivo na fábrica de Dingolfing, que assinala este ano o 50.º aniversário da produção de modelos BMW.

A instalação fabril comporta ainda o centro de competência do grupo para a fabricação de motores eléctricos e baterias de alta tensão para o BMW i5.

