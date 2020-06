Novo BMW M4 já foi apanhado e… não podia ser mais agressivo

Poucos dias após a apresentação ao mundo do novo BMW Série 4 Coupé, o membro mais aguardado da gama, o BMW M4, já se deixou apanhar.

A imagem que aqui lhe mostramos apareceu num artigo do Reddit e rapidamente se espalhou pela internet.

Apesar da origem da imagem não ser óbvia, a grelha dianteira não deixa dúvidas. Porém, e ao contrário do que acontece com os restantes Série 4 (G22), o M4 (G82) terá uma grelha com lâminas horizontais, ainda mais agressiva.

A fazer companhia aos pára-choques mais radicais e às entradas de ar mais proeminentes, a nova geração do M4 será alimentada pelo bloco S58 que já conhecemos dos novos X3 M e X4 M. Trata-se de um bloco de seis cilindros em linha, biturbo, com 480 cv na configuração normal e 510 cv na variante "Competition".

A apresentação do novo BMW M4 deve acontecer no próximo mês de Setembro, mas a chegada ao mercado não deve assinalar-se antes do início de 2021.