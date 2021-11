Novo BMW M240i é estrela no 'Rocket League'

Os participantes no jogo de vídeo Rocket League Open já podem "espremer" toda a potência do novo BMW M240i xDrive coupé.

A BMW Esports dá a toda a comunidade do jogo desenvolvido pela americana Psyonix a oportunidade de testar virtualmente o desportivo.

O vídeojogo exige um elevado nível de pensamento estratégico e reacções rápidas, o que torna o modelo especialmente indicado para os jogadores.

Como topo de gama da Série 2, o BMW M240i impressiona pela sua estética atlética e extrovertida, com alto dinamismo em estrada graças a um chassis apurado.

A alimentá-lo está um bloco a gasolina de seis cilindros em linha, com os 374 cv e 500 Nm a serem passados às rodas dianteiras por uma transmissão automática de oito relações.

Os zero aos 100 km/hora são cumpridos em 4,3 segundos para uma velocidade máxima de 250 km/hora controlada por via electrónica.

A propulsão com "foguete" só está disponível como padrão na versão virtual no momento, como brinca a marca germânica.

A BMW Esports é o patrocinador principal da BMW Rocket League Open, um dos eventos mais importantes do campeonato que acontece no próximo fim-de-semana.

No torneio BMW Freestyle, que começa quinta-feira, os concorrentes enfrentam-se em etapas eliminatórias apenas com o BMW M240i virtual com o revestimento United in Rivalry.

O vencedor do torneio, que será determinado como parte do programa BMW Rocket League Open, irá receber um prémio de 10.000 dólares (cerca de 8.640 euros).

