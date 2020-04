Novo BMW iX3 já circula nas redes sociais

São cada vez mais os modelos que"escapam" ao controlo das marcas automóveis para alimentarem o ‘voyeurismo’ do público em geral.

Depois de saírem para as redes sociais as primeiras imagens do novo BMW Série 2 Coupé, é agora a vez de o BMW iX3 chegar ao Instagram.

Anunciado em 2018 no salão automóvel da China, a própria insígnia já detalhou muitas das especificações técnicas deste ‘crossover’ totalmente eléctrico.

Os dois retratos agora revelados mostram o BMW iX3 estacionado em pose como se se preparasse para uma sessão fotográfica oficial.

Com um ‘design’ que não foge ao estilo da gama de SUVs e ‘crossovers’ da marca germânica, o novo modelo demonstra um aspecto compacto, imprimido pelo pára-choques, grelha do radiador e faróis.

Atrás, essa ideia é reforçada pelos farolins de grande dimensão, que já são uma imagem de marca da BMW, com o logótipo iX3 em destaque no lado inferior esquerdo da porta da bagageira.

O ‘design’ é rematado pelos tons de azul nas soleiras das portas e nas saídas onde deveriam estar os tubos de escape, caso se tratasse de um modelo com motor térmico.

À partida, o BMW iX3 terá uma bateria de 74 kWh a alimentar um motor eléctrico de 210 kW (286 cv) de potência e 400 nm de binário máximos, para uma autonomia em redor dos 440 quilómetros segundo o ciclo WLTP.