É o primeiro de toda uma gama de modelos da nova linha eléctrica Neue Klasse a lançar nos próximos anos: o BMW iX3 de segunda geração inaugura aquela plataforma de 800 volts com a tecnologia mais evoluída da construtora alemã.

Novo BMW iX3 dá tiro de partida para a revolução Neue Klasse

Não é apenas mais um modelo o SUV que será estreado ao público no salão automóvel de Munique, mas antes o início duma nova era para a marca, que se prepara para lançar quase 40 novos modelos (incluindo reestilizações) até 2027.

E são enormes as ambições que recaem sobre ele: com 4,78 metros de comprimento por 1,90 de largura e 1,64 de altura, as suas dimensões são praticamente iguais ao seu equivalente equipado com motor de combustão interna.

Só a capacidade do porta-bagagens é prejudicada, ao oferecer apenas 520 litros contra os 570 litros do X3 mas beneficia dos 58 litros que estão "escondidos" sob o capô.

Inspirado no passado

Onde o novo iX3 se diferencia é no visual ao inaugurar uma linguagem estética que se inspira nos BMW da década de 60, como se percebe no desenho da grelha fechada em forma de duplo rim com a inevitável moldura luminosa.

As superfícies arredondadas, com os puxadores das portas alinhados na carroçaria e as jantes estilizadas de 20 polegadas foram desenhadas para optimizar para Cx 0,24 o coeficiente aerodinâmico.

Atrás ressalta ao olhar a dupla saliência da asa a prolongar a linha do tejadilho, e as ópticas a estenderem-se até ao meio da porta da bagageira, interrompidas a meio pelo logótipo da construtora, com o conjunto a exibir uma forte robustez.

Minimalismo tecnológico

O interior inédito mostra-se tão espaçoso como permitem os 2,90 metros que separam os dois eixos num ambiente minimalista marcado pela quase ausência de botões físicos.

As funções prioritárias estão presentes nos comandos do volante e nos atalhos do ecrã de infoentretenimento Panoramic iDrive de quase 18 polegadas.

A arquitectura digital é gerida pelo novo Operating System X da BMW, desenvolvido em conjunto com a parceira portuguesa Critical TechWorks.

A instrumentação é projectada a toda a largura sob o pára-brisas, podendo ser complementado com um visor head-up 3D com realidade aumentada.

Já a consola central, onde fica o selector de marchas, abriga dois carregadores de telemóvel por indução, portas USB-C e dois compartimentos para guardar pequenos objectos.

Em sintonia com os tempos actuais, os materiais reciclados estão bem presentes nos materiais premium usados a bordo mas sempre com acabamentos de qualidade.

Poder cerebral

Sendo a arquitectura da plataforma Neue Klasse do tipo SDV (veículos definidos por software), essa filosofia permite que o mesmo hardware sirva para inúmeras configurações.

O iX3 equipa quatro "super cérebros" para controlar toda a electrónica embarcada a bordo, com o Heart of Joy a controlar o sistema motriz, a travagem, a aceleração e a recuperação de energia, e até mesmo algumas funções da direcção.

A solução permite que ambos os grupos de sistemas operem em conjunto com tempos de reacção na ordem de milissegundos graças ao seu poder computacional.

Oferecer uma experiência de condução mais intuitiva e dinâmica é o principal objectivo, ao combinar os algoritmos tradicionais com a inteligência artificial.

Larga autonomia

Em todas as frentes eléctricas relevantes, o novo SUV vai um passo além do seu antecessor ao equipar uma bateria NMC de 108,7 kWh líquidos, pelo menos no BMW iX3 50 xDrive agora apresentado, combinada com uma tensão de 800 volts.

Não só permite uma autonomia combinada a bater nos 805 quilómetros com uma única carga, como o carregamento rápido pode atingir um pico de 400 kW, numa tarefa que deverá cumprir-se em 21 minutos a carregá-la de dez a 80%.

No carregamento em corrente alternada, equipa de série um carregador de 11 kW mas que pode ser elevado a 22 kW como equipamento opcional.

Os dois propulsores que asseguram a tracção integral proporcionam 345 kW (469 cv) e 645 Nm para acelerações dos zero aos 100 km/hora em apenas 4,9 segundos para uma velocidade máxima de 210 km/hora.

Oferecidos são ainda diversos recursos de carregamento bidireccional, usando o SUV como uma bateria externa para pequenos eletrodomésticos (V2L), "fornecer" energia à habitação (V2H) ou até contribuir para a rede elétrica (V2G).

O novo BMW iX3 na versão 50 xDrive começa a ser produzido na nova fábrica húngara de Debrecen já em Novembro, com os primeiros exemplares a chegarem antes da próxima Primavera com um preço de partida de 72.900 euros.

Uma versão de entrada de gama, com duas rodas motrizes e uma bateria de menor capacidade, deverá reduzir o preço do SUV, estando igualmente na calha um iX3 mais radical preparado pela divisão M da construtora germânica.

