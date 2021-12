Novo BMW i3 ''ataca'' Tesla Model 3… mas só na China!

Está baptizado como BMW i3 mas nada tem a ver com o hatchback eléctrico que a marca bávara vende na Europa.

Aparentemente baseado na plataforma longa do BMW Série 3, a berlina 100% eléctrica dirige-se especificamente ao mercado chinês.

O novo modelo, cujas primeiras imagens foram reveladas pelas próprias autoridades governamentais, tem o Tesla Model 3 como principal adversário.

Além dos novos faróis, o BMW i3 tem uma grelha totalmente fechada com pormenores em azul. O tom desportivo é marcado pelas entradas de ar central e laterais do pára-choques dianteiro.

Os guarda-lamas também são diferentes do "irmão" com motor a combustão, para albergar as rodas aerodinâmicas, e as baias laterais são mais vincadas.

Atrás destacam-se os novos pára-choques, difusor e farolins, realçados pelo logótipo na porta da bagageira.

Não há muitos detalhes técnicos da berlina, mas as especificações divulgadas pelo governo chinês aponta para uma motorização 100% eléctrica.

A velocidade máxima está tabelada a 180 km/hora, a partir de um motor eléctrico de 250 kW (340 cv). Esta potência é a mesma debitada pelo BMW i4 eDrive 40, equipado com um motor eléctrico instalado no eixo traseiro.

E, ainda sem se conhecer a capacidade da bateria, se o i3 for equipado com a de 83,9 kWh do i4, poderá ter uma autonomia a bater nos 500 quilómetros.

Desconhece-se se o BMW i3 "chinês" está previsto para a Europa, estando a chegada ao mercado local agendado para o próximo ano.

