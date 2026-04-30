A entrada da Audi na Fórmula 1 começa a entrar em velocidade de cruzeiro ao fazer parte do programa de apoio da categoria rainha do desporto automóvel.

Novo Audi RS 5 vai brilhar no Mundial de Fórmula 1

No Grande Prémio de Miami que se corre domingo, o Audi RS 5 estreia-se no programa Hot Laps com o seu sistema de propulsão eletrificado, como acontece com a actual geração das unidades motrizes dos monolugares em prova.

Os convidados vão poder testar o híbrido plug-in de alto desempenho em circuito, ao lado de pilotos profissionais, durante os fins de semana em que se correm as provas de Fórmula 1.

Recorde-se que é a primeira vez que a Audi Sport alia no novo RS 5 um V6 biturbo de 2.9 litros a um motor eléctrico e a uma bateria de 25,9 kWh para uns consequentes 639 cv e 825 Nm globais, e uma velocidade de ponta de 285 km/hora.

O sistema quattro de tracção integral com controlo electromecânico de vectorização de binário liberta todo o potencial dinâmico do desportivo quando ataca as curvas ao direccioná-lo para a roda com maior aderência.

O Audi RS 5 irá entrar em acção com dois modelos de produção, sem modificações técnicas adicionais mas pintados com a cor especial Titanium e anéis em Lava Red na dianteira e traseira, assim como nos tampões dos cubos das jantes em preto.

Ambos são preparados e mantidos por engenheiros da Audi Sport, tendo como "instrutores" os pilotos profissionais Dindo Capello e Markus Winkelhock.

Capello destacou-se nos Estados Unidos ao vencer por cinco vezes as 12 Horas de Sebring, e bisar o título de campeão da American Le Mans Series., enquanto Winkelhock foi por três vezes vencedor das 24 Horas de Nürburgring.

Texto: P.R.S.

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