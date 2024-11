Estreado que foi o Audi Q5 no início de Setembro, era uma questão de meses até chegar a variante Sportback às estradas europeias, e sempre em modo electrificado.

Novo Audi Q5 ganha mais personalidade em modo Sportback

Uma novidade que já não tem o impacto de outrora, após as marcas premium terem aderido à moda dos SUV coupés para uma clientela que exige maior exclusividade ao volante.

A compor a nova proposta estão os acabamentos Advanced e S line, com o desportivo SQ5 a ter uma personalização distinta.

Evolução natural…

Já na segunda geração, o Q5 Sportback mostra uma consistência estética mais conseguida, com as linhas a fluírem de forma mais natural, como se percebe na descida suave do tecto sobre a traseira.

O espírito desportivo está patente na pequena asa superior a prolongar o tejadilho, realçada por um difusor nada discreto que na variante SQ5 é prateado, com as quatro ponteiras de escape na mesma tonalidade.

A frente é distinguida pela inevitável grelha Singleframe, circundada por largas entradas de ar que no topo de gama são emolduradas em prata, enquanto atras se destaca a faixa luminosa a unir os farolins.

As ópticas mais afiladas dão-lhe um visual bem mais personalizado, enquanto a linha ascendente das cavas da rodas até ao pára-choques traseiro lhe dão uma aparência dinâmica, mesmo sem estar em movimento.

Novo Audi Q5 ganha mais personalidade em modo Sportback

O conjunto é realçado por jantes em liga leve de 18 ou 19 polegadas, sendo de 20 no topo de gama substituíveis em opção por rodas forjadas de 21 polegadas.

… sempre como familiar

Cosmética à parte, o Q5 Sportback reassume a postura familiar com uma bagageira de 515 litros (470 para o S Q5), extensível até aos 1.415 litros com os bancos traseiros rebatidos.

As dimensões quase não se alteram face ao antecessor, espraiando-se por 4,72 metros de comprimento com a distância entre eixos a fixar-se nos 2,82 metros.

Os acabamentos a bordo mantêm-se com uma qualidade e bom gosto irrepreensíveis, como se quer num premium.

O posto de condução é definido pelo visor panorâmico MMI, a juntar a instrumentação e o infoentretenimento, , com o acompanhante a ter opcionalmente direito ao seu ecrã próprio.

A nova arquitectura electrónica com Google integrado oferece uma conectividade optimizada e inúmeras funções e equipamentos; até um avatar pode ser criado para auxiliar o condutor a usar o sistema.

Quanto aos apoios à condução, a marca dos quatro anéis indica que o controlo da velocidade de cruzeiro, a manutenção de faixa e a assistência ao estacionamento são de série logo na entrada na gama.

GPS com realidade aumentada projectada no visor head-up, assistente de voz baseado em inteligência artificial, e funções de conforto como bancos eléctricos aquecidos e ventilados também integram a oferta.

À espera do híbrido plug-in

No campo das motorizações, não há diferenças neste Q5 Sportback em relação ao SUV convencional a partir do qual evolui mas para o nosso país, nesta primeira fase, apenas estão previstas duas motorizações.

A entrada na gama faz-se com o 2.0 TDI quattro de 204 cv e 400 Nm com tecnologia MHEV Plus, com o propulsor eléctrico suportado pela bateria de 1,7 kWh a dar mais 18 kW (24 cv) e 230 Nm.

A passar potência e binário às quatro rodas está a reconhecida transmissão automática S tronic de dupla embraiagem com sete relações.

O topo de gama, que é também mild hybrid, é ocupado pelo SQ5 TFSI alimentado por um V6 turbo de 3.0 litros com 367 cv e 550 Nm, números reforçados com a mesma potência e binário do motor eléctrico do turbodiesel.

O desportivo tem a velocidade máxima trancada electronicamente nos 250 km/hora, bastando-lhe 4,5 segundos para acelerar dos zero aos 100 km/hora.

Mais tarde chegarão as versões híbridas plug-in, com a bateria de 25,7 kWh brutos a oferecer uma autonomia eléctrica superior a 100 quilómetros.

Todas as propostas têm direcção progressiva melhorada, amortecedores clássicos de série mas com adaptação passiva às deficiências do piso, podendo optar-se pela adaptativa com suspensão pneumática.

O lançamento oficial do Audi Q5 Sportback no nosso país está previsto para o início do próximo ano, altura em que deverão ser divulgados os preços das diversas variantes; na Alemanha a gama arranca nos 54.800 euros.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?