Novo Audi Q4 e-tron resume personalização a dois pacotes opcionais

Os preços já estão definidos e as encomendas abertas para o Audi Q4 e-tron mas só esta quinta-feira foi possível ter o primeiro contacto com o SUV compacto e o "irmão" Sportback agora reactualizados no primeiro aniversário do espaço Audi City Lisboa.
Apoiado numa estética bem mais expressiva do que o antecessor, e com um interior totalmente renovado, onde se destacam novas funcionalidades digitais, oferece uma autonomia mais larga e melhores capacidades de carregamento.
Entre as novidades tecnológicas está o carregamento bidireccional Vehicle-to-Load (V2L) para alimentar dispositivos eléctricos e electrónicos, tendo já pré-instalado a opção Vehicle-to-Home (V2H) para fazer do carro uma bateria para alimentar a casa.
Reforçada com mais equipamento de série logo na versão que dá entrada à gama a partir dos 50 mil euros, o Audi Application Store passa a contar com um interface para telemóvel, assim como o Audi virtual cockpit plus.
MMI navigation plus, câmara traseira, controlo adaptativo da velocidade de cruzeiro, e bancos dianteiros desportivos com aquecimento são outras soluções a equipar o Q4 e-tron.
A beneficiá-lo está ainda uma configuração mais clara e simples ao comportar apenas os pacotes opcionais Style (3.870 euros) e Style Plus (4.900 euros).
O primeiro inclui faróis LED Matrix, jantes de 20 polegadas, vidros escurecidos, volante desportivo, pacote de climatização e pintura metalizada, com o segundo a acrescentar o pacote interior S line, sem ignorar os pacotes opcionais Tech Plus e Tech Pro.
|Versão
|Potência / Binário
|Bateria / Autonomia
|Preço
|Q4 SUV e-tron
|150 kW (204 cv) / 350 Nm
|63 kWh / até 440 km
|Desde 50.000 euros
|Q4 Sportback e-tron
|150 kW (204 cv) / 350 Nm
|63 kWh / até 451 km
|Desde 52.000 euros
|Q4 SUV e-tron performance
|210 kW (286 cv) / 545 Nm
|82 kWh / até 578 km
|Desde 55.500 euros
|Q4 Sportback e-tron performance
|210 kW (286 cv) / 545 Nm
|82 kWh / até 592 km
|Desde 57.500 euros
|Q4 SUV e-tron quattro performance
|250 kW (340 cv) / 679 Nm
|82 kWh / até 541 km
|Desde 72.000 euros
|Q4 Sportbacke-tron quattro performance
|250 kW (340 cv) / 679 Nm
|82 kWh / até 554 km
|Desde 74.000 euros
Texto: P.R.S.
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