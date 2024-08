Duas semanas após a apresentação do "térmico" A5, que também é electrificado, a Audi avança com o verdadeiro sucessor do A6 mas agora apenas alimentado a electrões.

Novo Audi A6 é agora e-tron com mais de 750 km de autonomia

O histórico grand tourer ganha a designação e-tron, em linha com a restante família 100% electrificada, para as variantes Sportback e Avant de 367 cv e com uma autonomia superior a 70 quilómetros.

Os primeiros exemplares deverão chegar às estradas europeias no princípio do Outono, ficando por saber os valores a que serão colocados no nosso mercado.

Aerodinâmica refinada

A Audi prossegue a transição para a electrificação com a estreia do A6 e-tron como berlina e carrinha, sem esquecer ambas as versões desportivas S6.

A marca dos quatro anéis já tinha explicado que a renumeração dos seus modelos tem por objectivo distinguir os "eléctricos" com números pares, dos ímpares equipados com motor de combustão interna.

Segundo modelo a ser construído sobre a Premium Platform Electric, o modelo adopta por fora algumas das ideias já presentes no novo Audi A5.

Os faróis refinados realçam a típica grelha Singleframe, mas fechada como tem sido usual nos "eléctricos", enquanto a traseira é definida por uma faixa a unir os farolins OLED, encimado pelo logótipo iluminado.

Muito esculpido para mais facilmente cortar o ar, são notáveis os 0,21 de coeficiente aerodinâmico na berlina, que sobe aos 0,24 na carrinha, para uma autonomia ainda mais alargada.

Essas optimizações são reforçadas pelas jantes em liga leve de 19 polegadas de série, que sobem às 20 paras as versões S line e S6, sendo opcionais as de 21 polegadas.

Tecnologia bem presente

O desenho do habitáculo também é em tudo semelhante ao do A5, com a tela curva com tecnologia OLED a incluir o Virtual Cockpit de 11,9 polegadas, e o ecrã de infoentretenimento de 14,5 polegadas.

Um terceiro visor multimédia de 10,9 polegadas pode ser acrescentado como opção para o acompanhante, assim como o visor head-up e o tejadilho panorâmico com nivelamento de opacidade.

Actualizável por via remota, o infoentretenimento compreende de série os mais recentes serviços Audi Connect, incluindo o novo planeador de rotas e-tron.

Aplicações como o YouTube estão disponíveis na Audi Application Store, integrada directamente no sistema sem ser necessário recorrer ao telemóvel.

Os materiais a bordo foram seleccionados numa perspectiva funcional mas sem perderem a diferenciação estilística que separa cada versão.

As áreas orientadas para o conforto são projectadas com superfícies generosas e suaves ao tacto, com as áreas de controlo em preto brilhante a enfatizarem a interacção do condutor com o carro.

Já os visores dos retrovisores laterais virtuais, que são propostos como opção, estão localizados dentro das portas.

Até 551 cv de potência

São propostos duas motorizações para o Audi A6 e S6 nesta primeira fase de lançamento, sempre aliadas a uma bateria de 100 kWh brutos.

O A6 e-tron Performance adopta um propulsor de 270 kW (367 cv) e 565 Nm passados às rodas traseiras, com o Sportback a permitir até 756 quilómetros de autonomia, baixando para mais de 720 na Avant.

Limitado electronicamente nos 210 km/hora de velocidade máxima, cumpre em 5,4 segundos o sprint dos zero aos 100 km/hora, com o consumo médio a oscilar entre os 14 e 17 kWh por cada 100 quilómetros.

Já a berlina e a carrinha S6 e-tron equipam dois motores a assegurarem a tracção integral quattro, com os 370 kW (503 cv) a serem elevados aos 405 kW (551 cv) e 855 Nm quando activado o Launch Control.

A Audi anuncia um tempo dos zero aos 100 km/h de 3,9 segundos para uma velocidade máxima de 240 km/hora, com a autonomia a ultrapassar os 670 quilómetros no Sportback e os 640 na Avant.

Outras propostas equipadas com tracção traseira ou tracção integral quattro serão lançados numa data posterior, previsivelmente no início do próximo ano.

O sistema de travagem integrado, já presentes em outros modelos e-tron foi refinado para, pela primeira vez, combinar por eixo a travagem mecânica com a regenerativa.

Graças à arquitectura eléctrica de 800 volts para um carregamento máximo de 270 kW em corrente contínua, o A6 e-tron Performance demora 21 minutos a carregar a bateria de dez a 80%.

Em corrente alternada, o carregamento faz-se a 11 kW, estando prevista a opção de 22 kW para uma data a anunciar em breve.

O Audi A6 e-tron Performance Sportback e Avant, assim como as respectivas variantes desportivas S6 e-tron, estarão disponíveis para encomenda no nosso país a partir de Setembro.

