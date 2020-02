Novo Audi A3 Sportback em "estreia" nos Açores

A Audi antecipou a estreia da quarta geração do A3 Sportback, que acontecerá já em Março no salão automóvel de Genebra, com as primeiras imagens do S3, a versão mais potente da gama, embora em nenhum lado da carroçaria seja anunciado como tal.

Testado nas estradas açorianas de São Miguel, ainda sob uma capa de camuflagem, a marca germânica quis provar no terreno a maximização do sistema de tracção integral no que respeita à sua eficiência, estabilidade, aderência e prazer de condução.

O sistema Audi Drive, que faz a "ponte" entre os sistemas de suspensão e de tracção, pode ser seleccionado em cinco modos – Comfort, Auto, Dynamic, Efficiency e Individual – através de um botão instalado ao lado da manete da caixa de velocidades.

A marca germânica afirma que, com o apoio da suspensão adaptativa e da direcção progressiva, o sistema oferece ao piloto "características de condução seguras e incisivas".

Essas propriedades parecem ser mais óbvias em estradas sinuosas e com diversos tipos de piso; por alguma razão foram percorridos troços usados no Rali dos Açores.

Previsivelmente, a alimentar o Audi A3 Sportback, versão S3, estará um motor turbo-alimentado TFSI de 2.0 litros, com 310 cv de potência e 400 Nm de binário máximos transmitidos aos dois eixos motrizes por uma caixa automática de sete velocidades com dupla embraiagem.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?