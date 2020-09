Nove actores de Hollywood que se aventuraram como pilotos

Adrenalina é coisa que não falta a grande parte das estrelas de Hollywood, mas ainda assim, há aqueles que querem sempre mais. E uma forma de conseguir isso é trocar as luzes e os ecrãs de Hollywood pela velocidade dos automóveis.

Desta forma, foram vários os actores que entraram em acção ao volante de automóveis bem potentes. E se é seguro afirmar que todos foram mais bem sucedidos nos ecrãs de cinema do que nas pistas de corridas, é mais do que justo reconhecer que pelo menos conseguiram cumprir este sonho!

Tom Cruise



Foi durante a pós-produção do filme "Missão Impossível: Operação Fantasma" que Tom Cruise aceitou o convite da Red Bull Racing para testar um monologar da Fórmula 1 na pista de Willow Springs, na Califórnia.

Este baptismo de Tom Cruise foi "apadrinhado" pelo antigo piloto David Coulthard e contou com a participação de mais 12 técnicos da Red Bull. E como se tudo isto não fosse suficiente para garantir um dia repleto de adrenalina a Tom Cruise, o actor de 55 anos ainda entrou num helicóptero de acrobacias da Red Bull para fazer uns "loops".

"O Tom é autêntico. Fiquei surpreendido em ver como ele assimilou tudo tão rápido. Ele é mesmo muito competente", afirmou David Coulthard.

Paul Newman

A carreira de Paul Newman conta com 59 filmes como protagonista e seis como director, o que faz dele um dos maiores actores de todos os tempos.

Mas em 1969, depois de gravar o filme "Winning", que se trata de um homem que sonha vencer as 500 Milhas de Indianápolis, Newman apaixonou-se pelo mundo das corridas de automóveis e criou a sua própria equipa, a Newman/Hass/Lanigan Racing.

Como piloto, Newman correu as 24 Horas de Le Mans e terminou em segundo com o Porsche 935, ao lado de Rolf Stommelen. Depois disso, continuou a somar provas e em 1995, quando correu as 24 Horas de Daytona com 70 anos, tornou-se o piloto mais velho da história a fazer parte de uma equipa de elite.

Wallace Reid

Wallace Reid, ex-jornalista da revista Motor Magazine que passou pelos primeiros salões automóvel, viria a ter uma carreira de 12 anos no cinema, onde protagonizou alguns dos primeiros filmes com acção motorizada: "The Roaring Road" (1919), "Double Speed" (1920), "Excuse My Dust" (1920) e "Too Much Speed" (1921).

Reid acabaria por falecer em 1923, com apenas 31 anos, devido ao seu vício em morfina, motivo que o impediu de correr as 500 Milhas de Indianápolis de 1922.

James Garner protagonizou o famoso "Grand Prix" de 1966, onde fez o papel do lendário Graham Hill. Por culpa deste filme, Garner apaixonou-se pelos automóveis e criou a sua própria equipa em 1967, denominada American International Racing.

Não conquistou grandes resultados, mas esta sua carreira como "piloto" foi relativamente longa. Correu provas como a Baja 100, no México, e pilotou o "safety car" das 500 Milhas de Indianápolis por três ocasiões.

James Dean

James Dean pode ter feito apenas sete filmes durante a sua carreira mas foi o suficiente para se tornar um ícone do cinema e do automobilismo, muito por culpa do seu papel no filme "Rebelde Sem Causa".

Comprou um Porsche Speedster e começou a correr na categoria de "rookies". Porém, a Warner acabaria por proibi-lo de correr até que as filmagens do filme "Gigante", em 1956, estivessem concluídas.

Foi a pilotar um Spyder 550, a caminho de uma corrida em Salinas, na Califórnia, que James Dean teve um acidente e morreu.

Gene Hackman

Foi em 1971, durante as filmagens do filme "The French Connection", que Gene Hackman se apaixonou pelos desportos motorizados e em particular pelos automóveis. No final dos anos 70 já era um dos melhores pilotos em Hollywood, mas só em 1983, quando correu as 24 Horas de Daytona, atingiu o auge da sua carreira de piloto.

Patrick Dempsey

Conhecido pelo seu papel na série "Anatomia de Grey", o actor Patrick Dempsey ficou famoso pela sua paixão pelas corridas e pelos automóveis. Soma três participações nas 24 Horas de Le Mans, assim como outras provas desde 2004.

Paul Walker

Paul Walker, uma das estrelas da saga "Velocidade Furiosa", era um conhecido amante de automóveis e da velocidade, chegando mesmo a participar em várias competições, entre elas a Redline Time Attack.

Walker acabou por morrer com 40 anos de idade num acidente dentro do seu Porsche GT, em que viajava como passageiro.

Steve McQueen

"Como estão os travões? Não sei, nunca toquei neles", esta é uma das famosas frases de Steve McQueen, um eterno apaixonado por automóveis. O seu filme "Le Mans", de 1971, é apenas uma das coisas que unia McQueen aos desportos motorizados.