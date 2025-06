Novas moedas para coleccionar festejam 70 anos do Citroën DS

Depois do sucesso da peça de 10 euros em prata estreada no Rétromobile 2025 no final de Janeiro (e já esgotada!), a nova colecção é agora alargada com mais três exemplares para celebrarem o modelo lançado a 6 de Outubro de 1955.

O primeiro, com o valor facial de 10 euros, é em prata maciça, com os de 20 euros a serem em ouro fino e em prata de alto relevo, respectivamente, estando ainda à disposição um mini set especial DS.

A Colecção DS arranca com um DS 23 de 1975 nas moedas de 10 euros em prata e de 20 em ouro, com os inéditos faróis direccionais à época a "iluminarem" o DS original de 1955.

A moeda de 20 euros em prata maciça de alto relevo presta homenagem às linhas aerodinâmicas do DS original, como se duma escultura se tratasse nas duas faces.

Está igualmente disponível um mini set DS, numa edição limitada a 500 unidades, a agrupar as oito moedas francesas em circulação com um desenho temático próprio.

Proposta por 55 euros, a "caixa" acaba por ser a peça mais acessível da colecção: a moeda de 10 euros custa 111 euros, com a de 20 euros em prata a subir aos 142 euros; a de 20 euros em ouro sobe aos 470 euros.

