Nova ‘wallbox’ da Moon Power também ''dá'' electricidade à sua casa

É mais um utensílio para facilitar o carregamento doméstico de "eléctricos": está já disponível o Moon Power BiDi Charger 11 DC, uma nova wallbox bidireccional que também "devolve" a energia da bateria do veículo para diferentes utilizações.

O equipamento assume a funcionalidade Vehicle-to-Home (V2H) para usar o carro como fonte de armazenamento doméstico de energia para posteriormente ser usada na habitação, reduzindo os custos de energia e a dependência face à rede eléctrica.

Já o Vehicle-to-Building (V2B) para edifícios comerciais ou de maior dimensão, as baterias transformam-se em reservas de energia flexíveis para amortecer "picos" de consumo de forma direcionada e optimizar o consumo de energia solar.

Somam-se o Vehicle-to-Grid (V2G) para devolver à rede pública a energia excedente, com a oportunidade de gerar receitas adicionais, assim como o Vehicle-to-Load (V2L) para alimentar pequenos aparelhos eléctricos e electrónicos

O equipamento é disponibilizado diretamente através da Moon Power do grupo Volkswagen, sendo a distribuição e instalação realizadas exclusivamente por equipas de electricistas especializados.

O sistema é compatível com os "eléctricos" das marcas do grupo Volkswagen, desde que possuam como requisitos técnicos uma bateria com capacidade igual ou superior a 77 kWh e uma versão de software SW 3.5 ou superior.

Texto: P.R.S.

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