Nova Toyota Hilux é eléctrica sem abdicar do 'turbodiesel' híbrido

A Toyota Hilux entra na nona geração em modo 100% eléctrico mas sem abdicar da motorização turbodiesel com apoio micro híbrido de 48 volts, enquanto espera pela solução a hidrogénio para 2028.

Revelada ao mundo esta segunda-feira, a pick-up diferencia-se da antecessora pela nova barra frontal com o nome da marca por extenso, assim como pela silhueta, agora apenas na variante com cabine dupla.

O lançamento oficial na Europa está prevista para Dezembro mas só no próximo ano os primeiros exemplares deverão começar a chegar aos concessionários nacionais.

Só cabine dupla

Os estilistas da nova Hilux desenharam-na segundo o lema Robusta e Ágil, ideia logo patente na dianteira imponente, composta por ópticas mais afiladas unidas por uma barra central em preto com o nome Toyota ao centro.

Logo abaixo está uma grelha mais estilizada sobre a larga entrada de ar inferior, mas que no modelo 100% eléctrico é obviamente fechada.

Entre as novidades nas duas variantes está o degrau traseiro para facilitar o acesso à caixa de carga e o redesenho dos estribos laterais numa concepção que só compreende a versão com cabine dupla.

Mantidos foram os 5,32 metros de comprimento face à geração anterior enquanto a bordo da cabine dupla é notória a evolução na tecnologia… e no conforto!

Interior à SUV

Inspirado no recente Land Cruiser, o interior mais próprio dum SUV desta Hilux apresenta-se com um tabliê saliente onde se apoiam o painel de instrumentos de 12,3 polegadas e o ecrã de infoentretenimento com a mesma diagonal.

Todos os controlos de tracção às quatro rodas e de condução off-road estão agrupados na vertical da consola central para facilitar a operação, logo abaixo dos comandos físicos da climatização, e antes do selector de marchas.

Beneficia ainda do sistema Multi-Terrain Select, que adapta o desempenho da pick-up a diferentes pisos off-road com o controlo do travão e do binário, equivalente à condução no modo L4 num veículo a combustão interna.

Sem surpresa, os recursos do pacote T-Mate de segurança e assistência à condução foram significativamente ampliados, incluindo uma extensão do Toyota Safety Sense.

Nele estão incluídos a supressão de aceleração a baixa velocidade, o assistente de condução proactivo e o sistema de travagem de emergência, sendo as actualizações feitas por via remota.

Autonomia curta

A principal novidade na nova Toyota Hilux está mesmo na motorização 100% eléctrica, mesmo se tecnicamente mantém o chassis de longarinas característico da versão turbodiesel micro híbrida de 48 volts.

Projetada para o desempenho "fora de estrada", inclui medidas específicas para proteger a bateria contra danos ou entrada de água, sendo a capacidade de imersão igual à do modelo actual com motor de combustão interna.

A alimentar os dois propulsores, montados nos dois eixos para a tracção integral, está uma bateria de 59,2 kWh para uma autonomia combinada em redor dos 240 quilómetros.

Com uma potência global de 145 kW (197 cv), o motor dianteiro assume 205 Nm e o traseiro 269 Nm, o "suficiente" para uma carga máxima até 750 quilos, e uma capacidade de reboque até 1.600 quilos.

Quanto às acelerações, mesmo sendo um carro de trabalho, cumpre os zero aos 100 km/hora em menos de dez segundos, com a velocidade máxima a ficar limitada aos 140 km/hora.

Turbodiesel híbrida mantida

Para quem não pode estar dependente da curta autonomia dada pela Hilux eléctrica, pode contar com a variante turbodiesel de 2.8 litros e quatro cilindros apoiado por um sistema micro híbrido de 48 volts.

A bateria está instalada sob os bancos traseiros, e os demais componentes eléctricos na parte superior do compartimento do motor para não comprometer a transposição de trechos alagados até 70 cm de profundidade.

Ressalte-se ainda que a variante hibridizada desta pick-up está homologada para rebocar pesos até 3.500 quilos, com a caixa de carga a suportar até 1.000 quilos.

Em 2028 está confirmada pela Toyota uma Hilux equipada com um sistema de célula de combustível de hidrogénio mas sem que tenham sido avançados dados técnicos.

