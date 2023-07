Nova série Performance dá 630 cv aos Audi RS 6 e RS 7

Depois da renovação dos Audi A6 e A7, é agora a vez dos mais poderosos de ambas as séries serem alvo de retoques estéticos e motrizes.

Os RS 6 Avant e RS 7 Sportback da nova linha Performance ganharam mais 30 cv e 50 Nm sob o capô face às variantes desportivas mais "civilizadas" da gama.

O maior tamanho dos dois turbos do V8 TFSi de 4.0 litros permitiram elevar a potência até aos 630 cv e o binário aos 850 Nm.

Todo este poder é passado às quatro rodas motrizes através de uma caixa automática sequencial de oito velocidades, mas agora com relações mais curtas.

O resultado é bom de ver: 280 km/hora de velocidade de ponta com o pacote RS Dynamic, e 3,4 segundos para cumprir os zero aos 100 km/hora.

São menos duas décimas de segundo do que o conseguido pelas versões RS convencionais.

Claro que, para quem acha que aquela opção sabe a pouco, pode sempre escolher o extremo RS Dynamic Plus.

Além de soltar o coupé ou a carrinha até aos 305 km/hora, inclui discos de travão carbono-cerâmicos de 440 mm à frente e de 370 mm atrás.

Condução mais dinâmica

As alterações mecânicas não se cingiram apenas ao motor: também o sistema quattro de tracção integral passou a contar com um diferencial central mecânico.



Esta solução permite distribuir a potência pelos dois eixos numa relação de 40:60 mas, se estiver iminente uma derrapagem, é aplicado automaticamente mais binário ao eixo com melhor tracção, sendo até 70% à frente e até 85% atrás.

Mais leve e compacto, o diferencial autoblocante melhora a dinâmica de condução, com curvas mais precisas e com menos riscos de subviragens.

Visual nada discreto

Claro que para reflectir o seu poder dinâmico, os RS 6 Avant e RS 7 Sportback da linha Performance teriam de ter um visual a condizer.

Por fora distinguem-se os acabamentos em cinzento fosco, com a opção de poder escolher ainda o pacote em fibra de carbono com as ópticas escurecidas.



A contrastar com aqueles tons, estão as 16 cores para a carroçaria, realçadas pelas novas Ascari Blue metalizada e Dew Silver fosca.

Também como opcionais estão jantes em liga leve de 22 polegadas que são cinco quilos mais leves do que as que equipam os actuais RS 6 e RS 7.

Por saber fica a chegada de ambos os modelos aos concessionários nacionais assim como os preços de venda.

