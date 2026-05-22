Nova semana, novos aumentos nos preços dos combustíveis

O céu parece ser o limite para o aumento semanal nos preços dos combustíveis devido ao eternizar do conflito entre Estados Unidos e Israel contra o Irão.

Com o valor do barril de petróleo em alta nas praças internacionais, segunda-feira deverá registar subidas na ordem dos 2 cêntimos por litro na gasolina e no gasóleo.

A confirmarem-se estas previsões, poderá contar no início da próxima semana com o litro do gasóleo simples a fixar-se nos 1,972 euros, com o da gasolina simples 95 a poder subir para os 2,031 euros.

Recorde-se que ambos os preços médios já incluem os descontos das gasolineiras e as medidas fiscais temporárias para mitigar o aumento do preço dos combustíveis.

É também necessário ter em atenção que esses valores dependem sempre de cada posto de abastecimento, da zona onde ele se encontra e da marca.

Texto: P.R.S.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?