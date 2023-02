Já se percebeu que a Renault vai apresentar a nova Espace aos "bochechos", depois de há três semanas ter anunciado o lançamento da sexta geração do modelo.

Nova Renault Espace mostra visual mais atlético e dinâmico

Mais SUV do que monovolume como se revela de perfil, terá uma configuração para cinco e sete lugares, mantendo o pendor de carro de família que o distinguiu desde o primeiro momento.

Pelas imagens que são dadas a conhecer, o modelo exibe um porte atlético, apoiado nuns ombros muito pronunciados.

A generosa superfície vidrada, estendida ao máximo até à traseira, dá-lhe uma aparência elegante, realçada pela pequena asa superior a terminar a linha do tejadilho.

Na sua base está a plataforma CMF-CD da Alliance em que são construídos os novos Renault Austral e Nissan Qashqai.

Com 4,72 metros de comprimento, é mais curta em 14 cm do que a actual versão, mas assegura um ligeiro aumento de espaço interior para os 2,48 metros.

Com estreia mundial prevista para o início da Primavera, até lá a marca do losango irá revelar mais detalhes mecânicos e tecnológicos do modelo.

Quase certo é que a mecânica diesel não fará parte da gama, podendo antes adoptar as motorizações mild hybrid de 12 e 48 volt, e 100% híbrida que equipam o novo Renault Austral.

