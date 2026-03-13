Nova linha Collection: Ford Capri e Ford Explorer mais aventureiros… e tecnológicos!

Ainda nem dois meses passaram sobre a actualização das motorizações e das baterias das versões que dão entrada às gamas do Explorer e do Capri, e já a Ford avança com uma linha exclusiva para os dois SUV.

Alinhadas com a renovação tecnológica de ambos os modelos, as edições especiais Explorer Collection e Capri Collection propõem um visual exclusivo e especificações ainda mais refinadas.

O primeiro exemplo inspira-se na aventura aliada aos equipamentos desportivos, com o segundo a realçar a tradição da Ford no desporto automóvel com versões de alto desempenho que se transformaram em carros de culto.

Actualizações tecnológicas nas gamas

A primeira novidade tecnológica está no alargamento dos sistemas de assistência ao condutor com o Pro Power Onboard através duma tomada com adaptador para alimentar aparelhos eléctricos e electrónicos até 2,3 kW segundo a função V2L.

O infoentretenimento SYNC Move também foi actualizado com um novo tema visual que torna mais claras as informações do sistema e facilitam a utilização ao ampliar os ecrãs de estacionamento e de navegação.

O controlo adaptativo "inteligente" está capaz de antecipar e ajustar a velocidade do SUV ao "ler" sinais de trânsito, curvas, cruzamentos e rotundas, abrandando ou mesmo parando quando as luzes dos semáforos passam a amarelo ou vermelho.

Soma-se ainda novos assistentes de marcha-atrás e de Trained Park Assist que gravam automaticamente o percurso do veículo até 50 metros para depois executar as manobras sem intervenção do condutor.

Outra novidade é o Driver State Assist, apoiada no assistente de manutenção de faixa e numa câmara apontada ao condutor para monitorizar a sua atenção; caso não detecte as acção dele após vários alertas, o sistema pára o carro.

Explorer aposta na aventura…

Apesar de todas estas actualizações tecnológicas, a atenção está mesmo apontada para a nova linha especial dos dois SUV eléctricos da Ford.

O Explorer Collection assume um espírito mais aventureiro com uma estética inspirada nos equipamentos desportivos dos atletas, exemplificada na "chapa" pela nova pintura Cactus Grey e pelas novas jantes de 20 polegadas em Satin Black.

Tejadilho em preto contrastante, placas de protecção à frente e atrás, e gráficos distintos nas portas e pilares traseiros, dão a este modelo uma postura ainda mais afirmativa.

A bordo é o Black Onyx a realçar-se como cor principal, em contraste com o laranja nas laterais dos bancos, na barra de som e nos cintos de segurança.

Um efeito salpicado a preto e laranja decora o painel de instrumentos e a consola central, enquanto os bancos apresentam uma inserção única em malha 2D que reflecte a textura e o visual da roupa e equipamentos desportivos de alta qualidade.

… e Capri no passado desportivo

Já o Capri Collection combina um design único com especificações melhoradas que se inspiram na herança dos antecessores que se distinguiram no automobilismo de competição.

Por fora é pintado em Tribute Blue com uma risca preta central a todo o comprimento, numa ligação estética às históricas cores de competição do Capri, sem esquecer elementos que conferem ao SUV coupé um estilo mais atlético.

O preto foi o tom escolhido para as saias dianteiras, laterais e traseiras mais pronunciadas, sem esquecer a asa sobre a porta da bagageira, enquanto as novas jantes de 21 polegadas têm acabamento maquinado em Satin Black.

Como no Explorer Collection, a cor Black Onyx é central no habitáculo, com o Tribute Blue a decorar as laterais dos bancos, barra de som inferior e cintos de segurança.

Detalhes em preto e azul são realçados no painel de instrumentos e na consola central, com os bancos a apresentarem riscas verticais que reflectem a herança desportiva do Ford Capri.

Ambos os modelos desta nova linha limitada já podem ser reservados nas variantes Long Range de 286 cv com tracção traseira, e de 340 cv com tracção integral.

O Explorer Collection é proposto a partir de 50.042 euros no primeiro exemplo, e desde 56.699 euros no segundo, com o Capri Collection a começar respectivamente nos 51.959 euros e nos 58.617 euros nas mesmas configurações motrizes.

Texto: P.R.S.

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