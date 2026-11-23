Os adeptos das pick-ups com raça têm ao dispor uma proposta rejuvenescida, seja ela para o trabalho puro e duro, seja para abraçar os grandes espaços longe do asfalto nos momentos de lazer.

Nova KGM Musso: espírito SUV sem perder qualidades de 'pick-up'

Em causa está a renovada KGM Musso "movida" a gasóleo, numa nova linha estética em tudo idêntica à versão eléctrica, assim como ao SUV Torres, nas versões com caixa de carga curta e longa.

A aposta é clara: aproximar este "utilitário" aos padrões de rodagem dos SUV modernos mas sem deixar de lado a sua experiência no campo dos 4x4.

O Aquela Máquina já deitou as mãos à edição especial K5 Raider Rhino e não pode deixar de apreciar as suas aptidões em estrada e em pisos próprios para o off-road nos trilhos das minas do Lousal em Grândola.

Estilo mais afirmativo…

Contra as formas mais arredondadas da anterior geração, a nova KGM Musso passa a adoptar linhas mais tensas e verticais para uma identidade visual mais marcante.

As proporções, no entanto, mantêm-se imponentes: 5,15 metros de comprimento para a versão K5 Raider, mais apontada ao lazer, e 5,46 metros para a Grand K3 dedicada a um uso mais profissional.

Ainda no exterior, a Grand K3 conta com jantes em liga leve de 17 polegadas e luzes diurnas LED, enquanto a K5 Raider equipa jantes de 20 polegadas, barras de tejadilho e iluminação full LED.

… para o trabalho e o lazer

Ambas assumem uma cabine dupla com quatro portas, nas variantes de três ou cinco lugares, definido por um habitáculo sóbrio e robusto com acabamentos sólidos, e apontamentos de conforto próprios dos SUV.

Com a posição de condução elevada a oferecer uma óptima visibilidade periférica, a modernidade a bordo destaca-se nos ecrãs de 12,3 polegadas para a instrumentação e o infoentretenimento.

Da extensa lista de equipamentos de série fazem ainda parte sensores de estacionamento à frente e atrás, câmara traseira, sensores de chuva e de luz, e controlo de velocidade de cruzeiro.

Sem apontar a um ambiente premium, saúda-se o espaço generoso para quem viaja atrás, embora os encostos dos bancos demasiado verticais possam ser algo incómodos em viagens de longo curso.

Sem medo dos obstáculos

É verdade que o visual da KGM Musso remete para as congéneres americanas, logo patente no pára-choques frontal, mas essa opção de estilo tem consequências no desempenho da pick-up.

Os ângulos de ataque (30,9° na K5 Raider e 30,6° na Grand K3) e de saída (27,8° e 24,5°, respectivamente), tornam esta proposta muito mais apta para o uso fora de estrada.

A distância ao solo também foi ligeiramente aumentada pelo mesmo motivo, sendo de 245 mm na primeira opção, e de 248 mm na segunda.

Seguindo a mesma ordem, a capacidade de carga útil chega aos 865 quilos num espaço de 1,3 metros de comprimento no primeiro exemplo, e aos 1.085 quilos na segundo com uma caixa de carga de 1,61 metros.

Já a capacidade de reboque chega aos 3.500 quilos em ambas as pick-ups com caixa automática, baixando para 2.600 e 2.800 quilos, dependendo da versão com a caixa manual.

Poder turbodiesel efectivo

Sob o capô destaca-se o bloco turbodiesel DTR de 2.2 litros da KGM, com os seus 202 cv, sendo 400 Nm nas versões com caixa manual, ou 441 Nm com transmissão automática, sendo ambas de seis relações.

O sistema de tracção integral inclui diferencial autoblocante, com a transmissão a incluir um modo 4x4 seleccionável em função do piso, para alternar entre a gama alta 2WD, gama alta 4WD e gama baixa 4WD.

Exclusiva na K5 Raider é também a suspensão traseira multibraços, contra as molas de lâminas da Grand K3, o que faz dela bem mais confortável e com melhor comportamento em estrada do que as rivais.

Mais modestos são os números referentes às capacidades de carga: a primeira admite até 400 quilos, subindo aos 700 quilos para a variante dedicada ao trabalho.

Condução sempre sob controlo

O primeiro contacto do Aquela Máquina ao volante da KGM Musso foi com a edição especial K5 Raider Rhino, limitada a 50 exemplares para o nosso país.

O arranjo da suspensão traseira é o que mais se destaca nesta pick-up de caixa curta, ao ligá-la de forma muito feliz à condução dum SUV a velocidades próprias de auto-estrada.

Todavia, percebe-se bem a necessidade de ter de lidar-se com uma traseira "saltitante" (mas pouco!) quando segue sem carga atrás.

Mesmo assim, os movimentos laterais da carroçaria mostram-se muito bem controlados para uma proposta deste tipo, principalmente nos trilhos de terra em redor da aldeia do Lousal.

As irregularidades são absorvidas com particular eficiência sem as reacções secas tão comuns nas propostas com suspensão de feixes de molas.

Os 202 cv e 441 Nm debitados pelo turbodiesel DTR de 2.2 litros com caixa automática são vigorosos quanto bastem, e o ruído do motor em esforço é quase inaudível face ao excelente isolamento da cabine.

Posicionamento revigorado

O puro desempenho acaba por ser secundário nesse tipo de veículo, mesmo se acelere dos zero aos 100 km/hora em 12,1 segundos para uns máximos 172 km/hora.

Os consumos médios cifram-se nuns "honestos" 9 a 10 litros por cada 100 quilómetros, apenas contrastados pelos mais de 2 euros/litro que o gasóleo custa no nosso país.

Uma certeza é que a KGM soube revigorar e reposicionar a Musso de maneira inteligente, como se percebe na especial K5 Raider Rhino, sem atacar directamente os principais concorrentes a não ser pelo preço.

Muito positiva é também a abordagem da construtora sul-coreana na concepção duma pick-up com uma mecânica simples, robusta e autêntica sem a necessidade de dar-lhe uma "maquilhagem" de marketing.

Versão Preços Particulares Preços Empresas Musso Grand K3 6MT Desde 41.000 euros Desde 31.300 euros + IVA Musso Grand K3 6AT Desde 43.000 euros Desde 32.930 euros + IVA Musso K5 Raider 6MT Desde 45.200 euros Desde 34.310 euros + IVA Musso K5 Raider 6AT Desde 47.200 euros Desde 35.940 euros + IVA Musso K5 Raider Rhino 6AT Desde 46.045 euros Desde 37.435 euros + IVA

Texto: Pedro Rodrigues Santos

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