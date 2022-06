Está longe de ser uma actualização estética mas a Dacia deu alguns retoques na sua gama automóvel para distinguir a sua nova identidade visual.

Nova identidade visual: símbolo Dacia Link reconfigura gama

É a última etapa do processo iniciado em meados de 2021, depois de a marca ter alterado a imagem dos suportes de comunicação e da rede de concessionários.

O emblema Dacia Link está agora a meio da grelha dianteira, depois de o padrão ter sido redesenhado e adotar a tonalidade branca, e no centro de cada jante.

Outra mudança visível é a adição do logótipo no painel traseiro e no volante de cada automóvel, num desenho minimalista e com as letras simplificadas.

Os Dacia Sandero Stepway, Spring e Duster viram a sua estética ligeiramente alterada com a introdução da cor Megalite. O tom cinzento está presente nas barras do tejadilho, na zona inferior dos pára-choques e nos espelhos retrovisores daqueles modelos.

"A revelação da nova identidade visual em toda a gama Dacia marca o terceiro e último capítulo da estratégia de implementação que começou há mais de um ano", explica Denis Le Vot, director executivo do construtor.

"Este novo universo está de acordo com os nossos valores – simples, robusto e autêntico – de uma forma mais assertiva e moderna".

Todos os modelos com o novo figurino estão disponíveis para encomenda a partir desta quinta-feira, com as primeiras entregas agendadas para o Outono.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?