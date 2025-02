Nova geração híbrida 'plug-in': abertas reservas para Peugeot 308 e Peugeot 408

Já foram alargadas no nosso país as linhas dos Peugeot 308 hatchback e SW, assim como a do Peugeot 408: equipadas com novas motorizações híbridas plug-in.

Em causa está uma nova geração de motores Plug-in Hybrid 195 para as duas primeiras propostas, e Plug-in Hybrid 225 para o SUV coupé em formato fastback, sempre apoiadas por uma transmissão e-DCS7.

As encomendas para as novas variantes já estão abertas, com os primeiros exemplares a chegarem em Junho aos concessionários nacionais.

Mais longe em "eléctrico"

Qualquer uma das soluções motrizes para as três propostas é composta pelo bloco a gasolina 1.6 PureTech, com potências de 150 ou 180 cv, combinado com um novo propulsor eléctrico de 92 kW (125 cv).

Associada a elas está a nova caixa de velocidades automática e-DCS7 electrificada de dupla embraiagem com sete relações, especialmente concebida para sistemas híbridos plug-in.

Nova é também a bateria de iões de lítio NMC com 17,2 kWh brutos, recarregável até 7,2 kWh AC para uma autonomia em redor dos 85 quilómetros, e um consumo combinado de 1,0 litros a cada 100 quilómetros.

Quanto ao desempenho, os 195 cv e 360 Nm desta nova mecânica permite às duas versões do Peugeot 308 acelerarem a uns máximos 225 km/hora, demorando 7,6 segundos (7,7 no 308 SW) dos zero aos 100 km/hora.

Já o Peugeot 408, com os seus 225 cv e 360 Nm, só "demora" 7,5 segundos dos zero aos 100 km/hora, com a velocidade de ponta a fixar-se nos 233 km/hora.

Modelo Versão Preço Peugeot 308 Plug-in Hybrid 195 Allure 38.510 euros Peugeot 308 SW Plug-in Hybrid 195 Allure 39.610 euros Peugeot 308 Plug-in Hybrid 195 GT 41.660 euros Peugeot 308 SW Plug-in Hybrid 195 GT 42.760 euros Peugeot 408 Plug-in Hybrid 225 Allure 44 895 euros Peugeot 408 Plug-in Hybrid 225 GT 48.195 euros

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?