Nova entrada de gama: Opel Frontera lança versão Start a gasolina

Há uma nova variante a dar entrada à gama do Opel Frontera. Baptizada com um óbvio Start, assume o novo motor turbo de 1.2 litros a gasolina com 101 cv e 205 Nm associado a uma caixa manual de seis relações.

Já com as encomendas abertas, é proposto a partir de 20.530 euros com a pintura Effekt Blue, numa combinação que realça um habitáculo espaçoso a uma estética distinta.

Por fora são as coberturas a negro dos retrovisores laterais, os elementos de protecção dos pára-choques e as novas jantes 16 polegadas em aço pintado a preto, reforçam o seu visual robusto.

A bordo destacam-se a regulação do banco do condutor em seis posições, e o ecrã multimédia de dez polegadas para acolher o sistema de infoentretenimento com os mais diversos dados do carro.

Versatilidade mantida

Mantida foi a versatilidade do Opel Frontera, com a bagageira a oferecer 460 litros de capacidade com os bancos traseiros na posição normal, ou 1.600 litros com eles rebatidos.

O novo bloco turbocomprimido de 1.2 litros a gasolina não se resume apenas ao acabamento Start: também as versões Edition e GS recebem o mesmo motor.

Sempre associado a uma transmissão manual de seis velocidades, o primeiro exemplo começa nos 21.08 euros, elevando-se aos 23.780 euros no segundo.

Texto: P.R.S.

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