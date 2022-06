Acabou a espera para quem ama carrinhas de altas prestações, bem a tempo de celebrar os 50 anos da divisão M da BMW.

Nova BMW M3 Touring: 510 cv só para famílias radicais

A nova M3 Touring promete gozo ao volante e uma condução palpitante numa proposta "virada" para toda a família.

E, em caso de dúvida sobre o seu desempenho, sublinhe-se que esta carrinha é agora o recordista de Nürburgring.

Nos testes dinâmicos realizados, uma volta àquele "inferno verde" foi concretizado em 7m35,6 segundos, pulverizando em mais de dez segundos o recorde conseguido pela Mercedes-AMG E 63 S Estate.

A estreia ao público acontece já esta quinta-feira, dia em que arranca o Festival de Velocidade de Goodwood no Reino Unido.

Testoterona a rodos

A station wagon assume todo o espírito desportivo já presente no BMW M3 Competition do qual descende, bem visível nas suas linhas dinâmicas.

A enorme grelha central dá-lhe uma forte personalidade na estrada, apoiada nas largas entradas de ar, e as nervuras no capô confirmam o músculo que se esconde por baixo dele.

Afinal, estamos a falar do conhecido bloco biturbo de 3.0 litros e seis cilindros que equipa a berlina coupé, com os seus 510 cv e 650 Nm.



Discretas nos guarda-lamas estão as saídas de ar que caracterizam os desportivos da BMW M, com a traseira a ser marcada por um difusor destacado a "guardar" as duas saídas dos escapes duplos.

O habitáculo reflecte, de forma expressiva, toda a dinâmica da estética exterior, com os assentos desportivos em pele, que são de série, podendo ser opcionalmente substituídos por bancos em fibra de carbono.

E, como familiar que é, o espaço a bordo é generoso, com a bagageira a oferecer 500 litros de capacidade, que sobe para os 1.510 litros com os bancos traseiros rebatidos, como na carrinha convencional da Série 3.

A área tecnológica é destacada pelo BMW Curved Display, a unir sobre o tabliê o painel de instrumentos de 12,3 polegadas e o ecrã táctil de infoentretenimento de 14,9 polegadas, sendo opcional o visor head-up.



O volante, como não poderia deixar de ser, inclui o botão M Mode, através do qual é possível personalizar duas configurações para os sistemas dinâmicos Road, Sport e Track.

Significa assim que se pode optar por uma direcção mais pesada para o quotidiano para o dia a dia, ou "libertá-la" para uma condução mais espevitada mas com uma resposta mais suave do acelerador.

Dinâmica e espevitada

O sistema motriz que acelera a M3 Touring é o mesmo bloco biturbo de 3.0 litros e seis cilindros que equipa a variante coupé.



Os 510 cv e 650 Nm que debita são passados às quatro rodas pela caixa automática M Steptronic xDrive de oito relações.

No modo Road, potência e binário são passados às quatro rodas, com o modo Sport a privilegiar mais essa dinâmica no eixo traseiro.

Claro que, no modo Track, se pode sempre optar apenas pela tracção traseira, como acontece nos M3 e M4 Competition, bastando para tal desligar o controlo dinâmico de estabilidade DSC.

Quanto a desempenhos, são quase residuais as diferenças face à berlina coupé: demora apenas 3,6 segundos para bater nos 100 km/hora, apensa mais uma décima de segundo do que o seu "irmão".

A velocidade máxima está limitada electronicamente a 250 km/hora mas, caso se opte pelo pacote M Driver, pode "voar" até aos 280 km/hora.



Claro que, para estes desempenhos, foi preciso proceder a afinações específicas no chassis, e o piso e o compartimento da bagageira também foram reforçados.

Dispõe da suspensão adaptativa M com amortecedores electrónicos, e sublinha-se ainda o controlo de tracção com dez selecções.

Os discos de travão carbono-cerâmicos, que são opcionais, estão escondidos à frente por jantes de 19 polegadas, e atrás por rodas de 20 polegadas.

A BMW M3 Touring xDrive será uma das protagonistas do Festival de Velocidade de Goodwood, que acontece este fim-de-semana, com as encomendas a abrirem no início do Outono.

