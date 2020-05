NIU: A "Tesla das Scooters eléctricas" já chegou a Portugal

A NIU, uma das maiores empresas mundiais na oferta de soluções inteligentes de mobilidade urbana, já chegou a Portugal, com o lançamento oficial em solo nacional a fazer-se com a abertura de uma loja em Alcântara, Lisboa.Com a NP-MOB como importadora e distribuidora exclusiva para Portugal, a NIU afirma que quer ser vista como a "Tesla das scooters". Para isso conta com várias propostas de duas rodas, todas equipadas com motores Bosch instalados na roda traseira e com baterias de lítio da Panasonic que podem ser removidas em menos de 10 segundos e carregadas numa tomada convencional.Destaca-se ainda o sistema inteligente EBS de recuperação de energia cinética da travagem que permite aumentar a autonomia em cerca de 7% e o sistema de Gestão da Bateria (SGB), que permite monitorizar em tempo real a tensão, corrente e temperatura das baterias. Estas scooters destacam-se ainda por contarem com iluminação LED, um painel de instrumentos LCD e travões de disco à frente e atrás.A NIU apresenta-se como uma empresa tecnológica de mobilidade e, como não poderia deixar de ser, criou uma app para smartphone que permite controlar e aceder a várias informações à distância, tais como a carga da bateria, as viagens efectuadas, estatísticas sobre velocidade e localização GPS da scooter.Esta aplicação conta ainda com várias funcionalidades de segurança, que inclui um sistema de bloqueio antiroubo que entra em acção sempre que a scooter detectar um movimento não autorizado. Se isto acontecer, o proprietário da scooter é imediatamente alertado através da aplicação.Existem ainda funcionalidades específicas para frotas, que permitem aceder ao histórico de viagens de todos os veículos, bem como consultar a sua localização e o estado da bateria.A gama de sccoters eléctricas da NIU arranca nos 1899 euros e divide-se por três grupos (N, M e U), sendo que a grande maioria dos modelos está limitado aos 45 km/h de velocidade máxima, medida que visa maximizar a autonomia.Potência: 1200wVelocidade Máxima: 40 km/hAutonomia: 30/40 kmCarregamento: 4,5 horasBateria: Panasonic de lítioVoltagem: 48VPotência: 1200wVelocidade Máxima: 45 km/hAutonomia: 60/75 kmCarregamento: 6 horasBateria: Lítio EVEVoltagem: 48VPotência: 1400wVelocidade Máxima: 45 km/hAutonomia: 75/100 kmCarregamento: 7 horasBateria: Panasonic de lítioVoltagem: 48VPotência: 1800wVelocidade Máxima: 45 km/hAutonomia: 55/70 kmCarregamento: 6 horasBateria: Lítio EVEVoltagem: 60VPotência: 1800wVelocidade Máxima:45 km/hAutonomia: 50/80 kmCarregamento: 7 horasBateria: Panasonic de lítioVoltagem: 60VPotência: 1500wVelocidade Máxima: 45 km/hAutonomia: 50+ kmCarregamento: 7 horasBateria: Panasonic de lítio (compatível com bateria dupla)Voltagem: 60VPotência: 3000wVelocidade Máxima: 45 km/hAutonomia: 145/155 kmCarregamento: 2x3 horasBateria: Panasonic de lítioVoltagem: 60VPotência: 3500wVelocidade Máxima: 70 km/hAutonomia: 90/110 kmCarregamento: 2x3 horasBateria: Lítivo EVEVoltagem: 60VPotência: 3500wVelocidade Máxima: 70 km/hAutonomia: 130/140 kmCarregamento: 2x3 horasBateria: Panasonic de lítioVoltagem: 60VRecorde-se que até ao início da segunda metade de 2019, a NIU já vendeu mais de 810 mil veículos inteligentes em todo o mundo, sendo que a marca está hoje presente em 34 países.