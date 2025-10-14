Nissan tem novo SUV na calha: Tekton inspira-se no Dacia Duster

Há um novo SUV a chegar à gama da Nissan: chama-se Tekton mas não se deixe iludir pelo nome porque na sua base está o mais recente Dacia Duster.
O novo SUV compacto reflecte a colaboração entre a Renault e a construtora japonesa, de que o R5 eléctrico e o Micra são os exemplos mais óbvios, sem esquecer a parceria com a Mitsubishi.
Mesmo assim, a Nissan explica que a inspirar o visual do off-roader está o icónico Patrol, prometendo, por isso, uma estética arrojada combinada com uma fiabilidade robusta, acabamento premium e recursos tecnológicos avançados.
Agora ver esta proposta a curto prazo nas estradas europeias não será fácil: o Tekton tem por alvo principal a Índia no próximo ano, embora a insígnia avance na nota de imprensa que estão a ser considerados outros mercados.
