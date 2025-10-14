 Pesquisa
Tome Nota

Nissan tem novo SUV na calha: Tekton inspira-se no Dacia Duster

13:58 - 14-10-2025
 
 
Nissan tem novo SUV na calha: Tekton inspira-se no Dacia DusterNissan tem novo SUV na calha: Tekton inspira-se no Dacia DusterNissan tem novo SUV na calha: Tekton inspira-se no Dacia Duster
Nissan tem novo SUV na calha: Tekton inspira-se no Dacia DusterNissan tem novo SUV na calha: Tekton inspira-se no Dacia DusterNissan tem novo SUV na calha: Tekton inspira-se no Dacia Duster

Há um novo SUV a chegar à gama da Nissan: chama-se Tekton mas não se deixe iludir pelo nome porque na sua base está o mais recente Dacia Duster.

O novo SUV compacto reflecte a colaboração entre a Renault e a construtora japonesa, de que o R5 eléctrico e o Micra são os exemplos mais óbvios, sem esquecer a parceria com a Mitsubishi.

Mesmo assim, a Nissan explica que a inspirar o visual do off-roader está o icónico Patrol, prometendo, por isso, uma estética arrojada combinada com uma fiabilidade robusta, acabamento premium e recursos tecnológicos avançados.

Agora ver esta proposta a curto prazo nas estradas europeias não será fácil: o Tekton tem por alvo principal a Índia no próximo ano, embora a insígnia avance na nota de imprensa que estão a ser considerados outros mercados.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?

TEMAS:

NissanDaciam Nissan TektonDacia DusterSUV
Faltam 300 caracteres
Comentário enviado com sucesso
Subscrever Newsletter
Últimas Notícias
ver mais
pub

vídeos

Alfa Romeo Tonale ganha nova cara com motores actualizados

Alfa Romeo Tonale ganha nova cara com motores actualizados

Novo Toyota Corolla ganha visual radical… em modo 100% eléctrico?

Novo Toyota Corolla ganha visual radical… em modo 100% eléctrico?

Novo carro do Batman? Vision Iconic ''explica'' futuro da Mercedes-Benz

Novo carro do Batman? Vision Iconic ''explica'' futuro da Mercedes-Benz

×
Enviar artigo por email

Restam 350 caracteres

×
Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site de Aquela Máquina, efectue o seu registo gratuito.