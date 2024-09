Nissan tem novo Patrol ''fora'' da estrada; Europa é uma incógnita

Há um novo Nissan Patrol a chegar mas, por agora, apenas aos mercados do Médio Oriente já em Outubro.

Definido por um visual arrojado que não esconde o aspecto maciço do ‘todo o terreno’, a sétima geração equipa um V6 biturbo com 425 cv de potência para uma experiência de condução de alto nível.

Estreado esta semana em Abu Dhabi, nos emirados Árabes Unidos, fica por saber se está previsto o seu lançamento na Europa.

Maciço à americana

Continua a ser um dos off-roaders que melhores recordações deixou junto dos amantes das aventuras fora de estrada.

Já na sétima geração, o Patrol apresentado em Abu Dhabi por Makoto Uchida, presidente da Nissan Motor Co., introduz vários avanços inovadores que não se resumem à estética.

A grelha em V, tão característica nos modelos mais recentes da construtora nipónica, é central a chamar a atenção para este SUV definido pela robustez.

Está agora mais larga e mais integrada na carroçaria, com as ópticas duplas em forma de C unidas por uma barra luminosa, como também acontece atrás a ligar os farolins.

A realçar o conjunto estão jantes em liga leve de 22 polegadas que proporcionam uma elevada distância ao solo para um desempenho óptimo fora do alcatrão.

Sofisticação tecnológica

Mais sofisticado do que nunca está o arranjo do habitáculo, com os bancos forrados em pele acolchoada a exibirem detalhes inspirados no tradicional artesanato japonês Kumiko em madeira.

Nos acabamentos superiores, os assentos dianteiros possuem funcionalidades de conforto como massagem e regulação eléctrica até oito posições. E, para quem viaja na segunda fila, poderá contar opcionalmente com ecrãs duplos opcionais de 12,8 polegadas.

Esses bancos EZ Flex facilitam o acesso à terceira fila, enquanto a função eléctrica do seu rebatimento, accionada com um toque no ecrã Monolith, permite adaptá-lo às diferentes necessidades.

Na base do desenho da cabine está uma estrutura totalmente nova, com melhor rigidez torcional para diminuir a vibração do ‘todo o terreno’, e com vidros acústicos para deixar os ruídos do lado de fora.

O infoentretenimento, suportado pelo sistema Nissan Connect 2.0 com Google integrado, está ancorado num visor Monolith horizontal de 28,6 polegadas, para os monitores de instrumentação e multimédia.

A tecnologia ProPilot apoia a condução numa combinação do cruise control adaptativo com a manutenção de faixa, com o sistema a apoiar-se na navegação para ajustar a velocidade em curvas e cruzamentos.

Somam-se ainda as soluções Ultra-Wide View e Invisible Hood View, com as imagens de obstáculos e os conselhos de navegação a serem projectadas no ecrã multimédia.

A primeira expande o campo de visão para 170 graus, enquanto o inovador "capô invisível" proporciona uma imagem clara sobre o que se passa debaixo do SUV.

Dispõe ainda dum monitor 3D Around View que oferece uma visão abrangente a 360 graus e recursos adicionais como o retrovisor "inteligente" a bordo e zoom para melhor visibilidade traseira.

V6 sem electrificação

A sétima geração do Patrol é anunciada como a mais potente de sempre nos mais de 70 anos que o modelo já leva na estrada… e fora dela!

Na sua génese está um novo V6 biturbo de 3.5 litros com uns excitantes 425 cv e 700 Nm, números bem superiores ao V8 que equipava o antecessor.

Soma-se um V6 atmosférico de 3.8 litros com 316 cv e 386 Nm, sendo a potência e binário de ambas as soluções motrizes passados às quatro rodas através duma transmissão automática de nove relações.

A suspensão dinâmica aproveita a tecnologia e-damper para ajustar automaticamente as configurações de amortecimento segundo os modos de condução seleccionados.

E são seis as funções disponíveis – Eco, Normal, Sport, Sand, Rock, Mud/Rut –, alinhadas com um novo sistema de bloqueio dos modos de transferência 4x4.

Também equipa de série a suspensão pneumática adaptativa, capaz de ajustar a altura da carroçaria para melhorar a eficiência aerodinâmica.

O novo Nissan Patrol é lançado no médio Oriente já no próximo mês mas sobre o lançamento em outros mercados como o europeu, nada foi avançado.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?