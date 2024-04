Nada como reforçar a presença no mercado com uma reactualização que quase faz do Nissan Qashqai um novo SUV face ao antecessor.

Nissan Qashqai mais apelativo com novo visual à samurai

A nova grelha frontal dá-lhe um visual muito mais musculado mas bem ligada à tradição japonesa, ou não fossem os seus padrões inspirados nas antigas armaduras japonesas.

E, mesmo que se mantenha a forma em V, as ópticas estão agora dispostas em dois níveis bem definidos, com os faróis a "fundirem-se" nela".

Esta solução está reservada aos acabamentos mais sofisticados, com os novos níveis N-Design e N-Design+ a terem a grelha em preto e a parte inferior do pára-choques na cor da carroçaria.

A traseira também sofreu pequenas mudanças, de acordo com a versão em causa, contando apenas com o retoque das ópticas, que agora são transparentes, e a nova assinatura luminosa.

Já de perfil, o Qashqai tem direito às cavas das rodas lacadas a preto nos acabamentos mais básicos, sendo pintados nos níveis mais elevados.

Há também novas jantes em liga leve, de 18 a 20 polegadas, assim como as novas cores Pearl White, Deep Ocean e Black Pearl, que podem ser contrastadas com o preto do tejadilho.

"Dominado" pela Google

O habitáculo mantém os traços gerais da terceira geração do Qashqai original, com o painel de instrumentos de 12,3 polegadas e o ecrã multimédia com a mesma diagonal.



Novidade mesmo é o sistema de infoentretenimento ser dominado pela nova interface Google Automotive, enquanto os vários botões facilitam o acesso à climatização e ao rádio sem tirar os olhos da estrada.

O sistema de navegação é Google Maps, com actualizações em tempo real e informações de trânsito mais eficazes, embora possa ser substituído pelo Waze ou outras aplicações descarregáveis no Google Play.

Quanto à habitabilidade, nada muda como já acontecia nas cotas exteriores do SUV, continuando a oferecer um bom compromisso entre volume, espaço interior e capacidade da bagageira.

Os acabamentos são de boa qualidade, como já acontecia no antecessor, mas contam agora com novos materiais mais gratificantes, como a Alcantara, nos níveis superiores da gama.



Soluções mais refinadas

Também há novidades do lado dos assistentes à condução, embora vários deles tenham sido "impostos" pela norma europeia GSR 2, obrigatória para todos os carros novos a partir de Julho.

O sistema de manutenção de faixa, por exemplo, é activado de forma automática, assim como o alerta quando a velocidade máxima legal é ultrapassada.

Para eliminar a irritação que estes avisos podem causar, um atalho no volante permite activar um modo personalizado que retém apenas as ajudas consideradas relevantes pelo condutor.

A travagem automática de emergência também foi recalibrada para elevar a sua sensibilidade e precisão, podendo o seu grau de intervenção ser ajustado através de um novo menu no ecrã multimédia.

Outros dispositivos foram aperfeiçoados, como o apoio ao estacionamento com visão panorâmica ou mesmo com o capô "invisível" a mostrar o que se passa por baixo do carro.





Também é oferecida uma solução para memorizar os lugares de estacionamento mais usados, com o GPS a reconhecê-los de imediato e accionar o assistente automático para estacioná-lo na posição de sempre.

Motorizações sem mudanças

As mudanças no Qashqai acabam por resumir-se à estética exterior e às actualizações tecnológicas a bordo porque nas motorizações nada muda.

A gama continua a ser composta pelas motorizações micro-híbridas com tecnologia de 12 volts suportadas pelo bloco turbo de 1.3 litros.

Quer a versão de 140 cv, quer a de 158 cv estão alinhadas com uma caixa manual de seis relações, com a variante mais potente a poder combinar uma transmissão automática Xtronic de variação contínua.



O topo de gama da linha é novamente assumido pelo 100% híbrido e-Power de 190 cv, com o motor turbo de 1.5 litros e três cilindros combinado com o propulsor eléctrico e a bateria de 2,1 kWh.

Sempre com tracção dianteira, de notar na apresentação é a ausência de uma variante com quatro rodas motrizes.

Ainda sem preços definidos para o mercado nacional, os primeiros exemplares do renovado Nissan Qashqai deverão chegar aos concessionários europeus antes do Verão começar.

E, mau grado uma concorrência cada vez maior no segmento em que se insere, o pioneiro dos crossovers guarda ainda argumentos para manter-se na senda do sucesso.

