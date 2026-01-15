O Nissan Qashqai mantém-se como uma das propostas híbridas mais sólidas da construtora nipónica, agora ainda mais eficiente com a introdução da terceira geração do sistema e-Power.

Nissan Qashqai e-Power renova-se com mais potência e menos consumo

Nuclear nesta evolução está a nova unidade de propulsão modular 5 em 1, que junta o motor eléctrico, gerador, inversor, redutor e multiplicador de binário num conjunto mais leve e compacto.

O bloco turbo de 1.5 litros também foi revisto, aumentando em 42% a eficiência térmica com a estabilização da combustão dentro do cilindro, para o propulsor operar de forma mais silenciosa e eficaz a velocidades mais baixas.

Em termos de desempenho, a evolução é quase residual ao "demorar" 7,6 segundos a cumprir os zero aos 100 km/hora no modo Sport, apenas três décimas de segundo mais rápido do que o antecessor.

Evolução tecnológica

Em mais um tour de force em redor do Qashqai e-Power, concretizada terça-feira em Cascais pela subsidiária nacional, esta evolução tecnológica foca-se em quatro áreas fundamentais que beneficiam directamente a condução.

Mais suave e confortável segundo a Nissan, o ruído a bordo foi reduzido de forma assinalável mas o trunfo está mesmo na redução do consumo dos anteriores 5,3 litros para uns eficazes 4,5 litros por cada 100 quilómetros.

Este valor dá ao SUV uma autonomia teórica até 1.200 quilómetros, graças aos 55 litros do depósito de combustível, com as emissões de dióxido de carbono a fixarem-se em 102 g/km, menos 12% face à anterior geração e-Power.

O desempenho foi reforçado pelo aumento da potência dos anteriores 190 cv para os 205 cv (binário mantém-se nos 330 Nm), para uma resposta mais linear nas acelerações, apoiado numa bateria de 2,1 kWh.

Assinala-se ainda a introdução do óleo lubrificante 0W16, uma solução que permite alargar os intervalos de revisão de 15 mil para 20 mil quilómetros.

Já disponível para encomenda no nosso país nos acabamentos Advance, Evolve e Evolve+, o Nissan Qashqai renovado com a terceira geração da tecnologia e-Power é proposto a partir de 45.500 euros.

