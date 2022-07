Feita a estreia do novo Nissan Qashqai e-Power no início desta semana em Estocolmo, Suécia, são avançados os preços do crossover híbrido para o nosso país.

Nissan Qashqai e-Power: híbrido que parece um ''eléctrico'' já tem preços

Proposto em três níveis de equipamento – N-Connecta, Tekna e Tekna+ –, a entrada na gama faz-se a partir dos 42.800 euros.

As pré-encomendas abrem na segunda-feira e as entregas dos primeiros exemplares acontecem em Setembro.

Idêntico a um "eléctrico"

Em tudo semelhante ao Qashqai mild hybrid que já rola nas estradas nacionais, é mesmo a motorização 100% híbrida que distingue esta variante e-Power.

E, como explica a insígnia, a sua proposta oferece uma "óptima eficiência de consumo com o prazer de condução de um 'eléctrico' ".

O Qashqai e-Power consome, em média, 5,4 litros por cada 100 quilómetros, contra os 6,3 litros da versão mild hybrid.

A equipá-lo está um bloco turbo a gasolina de compressão variável de 1.5 litros e três cilindros de 156 cv

O motor a combustão, que actua como gerador, alimenta a bateria de 2,1 kWh através de um inversor, que, por sua vez, dá energia ao propulsor eléctrico de 140 kW (190 cv) e 330 Nm.



Este sistema motriz distingue-se por ser apenas o motor eléctrico a dar tracção às rodas dianteiras, através de uma caixa automática redutora.

Como o propulsor térmico não movimenta as rodas, não se sujeita às mudanças de velocidade, podendo operar em regimes estáveis e eficientes por mais tempo.

Claro que, se o condutor der maior aceleração, o motor será obrigado a produzir mais energia para a bateria, para evitar que o propulsor eléctrico fique sem ela.

Embora não sendo um puro "eléctrico", tem um funcionamento em tudo semelhante. Até dispõe da função e-Pedal do Nissan Leaf, que permite acelerar e travar no pára-arranca do trânsito urbano apenas com o pedal do acelerador.



Três equipamentos

São três os equipamento do Qashqai e-Power, com a entrada na gama a fazer-se com o nível N-Connecta.

Além dos serviços conectados da Nissan, tem de série um ecrã táctil multimédia de 12,3 polegadas, câmara a 360 graus, e jantes em liga leve de 18 polegadas.

O nível Teckna oferece bancos em pele, tejadilho panorâmico, faróis LED adaptativos e jantes em liga leve de 19 polegadas.

Somam-se ainda o sistema ProPilot com Navlink e o visor head-up de dez polegadas no pára-brisas.

Já o topo de gama Tekna+ comporta bancos em couro sintético e com função de massagem, jantes em liga leve de 20 polegadas e sistema de som Bose.

Versão Preço N-Connecta A partir de 42.800 euros Tekna A partir de 46.600 euros Tekna+ A partir de 48.750 euros

