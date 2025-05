Há um novo Nissan Micra a chegar às estradas europeias antes do final deste ano: a sexta geração assume-se como 100% eléctrico ao partilhar a mesma base técnica dos Renault 5 E-Tech Electric e Alpine A290.

Novo Nissan Micra EV no jogo das diferenças com o R5 E-Tech Electric

Se as proporções são praticamente as mesmas, embora ganhe mais 5 cm para chegar aos 3,97 metros de comprimento, a fisionomia por fora está bem diferenciada dos dois "primos".

Essa ideia está logo patente na assinatura luminosa protagonizada pelas luzes diurnas circulares, "cortadas" ao meio pelas duas barras onde estão os faróis.

Outras diferenças encontram-se no capô plano, inclinado na ponta sobre uma faixa negra a fazer a vez da grelha, e nas laterais adornadas por duas entradas de ar verticais.

De perfil são quase nulas as diferenças se se ignorar o painel negro a proteger a parte inferior das portas enquanto atrás são os farolins redondos a distinguirem uma popa robusta.

O conjunto é realçado pelos arcos das rodas revestidos em plástico preto brilhante para acomodar as jantes de 18 polegadas em liga leve.

Francamente apontado a um condutor jovem e urbano, a jovialidade que o compacto passa ao olhar ganhar ainda mais impacto com as seis cores às escolha, que podem ser contrastadas opcionalmente pelo tejadilho em preto ou cinzento.

Diferente nos detalhes

Se por fora quase tudo se fez para distinguir o novo Nissan Micra do R5 E-Tech Electric, a bordo tudo é igual, aparte alguns detalhes próprios como o desenho dos bancos dianteiros e o Monte Fuji gravado na consola central.

Mantêm-se o painel de instrumentos de 10,1 polegadas, que na entrada de gama é de sete, e o ecrã multimédia com a mesma diagonal e ligeiramente apontado para o condutor.

O sistema de infoentretenimento apoia-se na interface da Google para gerir todas as aplicações, onde se conta o essencial Google Maps com um planeador de rotas específico para o "eléctrico" japonês.

Incluído está ainda o Google Assistant para controlar vocalmente recursos como o ar condicionado, o aquecimento dos bancos e a navegação, com o Nissan Connect a dar acesso remoto a dados como a carga da bateria ou a localização do "eléctrico".

Sendo a habitabilidade a mesma do Renault 5 E-Tech Eléctric, com os seus 2,54 metros a separar ambos os eixos, quem viaja atrás pode sentir-se um pouco apertado para estender as pernas, com a bagageira a ficar-se nos 326 litros de capacidade.

Os estofos dos bancos são propostos em três acabamentos distintos – Modern, Audacious e Chill –, com a iluminação a bordo a dar um ambiente ajustável até 48 cores.

Até 410 km eléctricos

Sempre equipado de série com bomba de calor, o Nissan Micra EV segue os mesmos passos motrizes do R5 E-Tech Electric, com a entrada na gama a fazer-se com a versão de 90 kW (122 cv) e 225 Nm.

O acumulador de 40 kWh promete uma autonomia até 308 quilómetros, que na variante equipada com a bateria de 52 kWh, para alimentar o motor de 110 kW (150 cv) e 245 Nm, chega aos 410 quilómetros.

São três os modos de condução (Eco, Comfort e Sport), a que se soma mais um personalizado para ajustar a resposta do acelerador e a consistência da direcção de acordo com as preferências do condutor.

A travagem regenerativa é negociada através das patilhas no volante, destacando-se ainda o sistema e-Pedal adaptado à condução urbana.

O recarregamento da bateria mais pequena faz-se até 80 kW em corrente contínua, subindo até 100 kW com a de 52 kWh; bastando 30 minutos para carregar de 15 a 80% em ambas.

Já o carregador de bordo nas duas versões admite até 11 kW em corrente alternada, dispondo ainda da tecnologia Vehicle-to-Load (V2L) para alimentar dispositivos externos.

No campo da segurança e apoio à condução, o compacto assume o sistema ProPilot com velocidade de cruzeiro adaptativa, manutenção de faixa de rodagem e travagem de emergência, entre outras soluções.

A chegada do Nissan Micra EV aos concessionários nacionais está prevista para o final deste ano, altura em que serão conhecidos os preços de cada variante quando abrirem as encomendas.

E, até 2027, poder-se-á contar com mais três propostas eléctricas da insígnia japonesa, patentes nas novas gerações do Leaf e do Juke, sem esquecer um puro citadino baseado no futuro Twingo da Renault.

