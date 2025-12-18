 Pesquisa
Novos Modelos

Nissan Micra EV anuncia preços e abre pré-reservas

17:43 - 18-12-2025
 
 
Nissan Micra EV anuncia preços e abre pré-reservasNissan Micra EV anuncia preços e abre pré-reservasNissan Micra EV anuncia preços e abre pré-reservasNissan Micra EV anuncia preços e abre pré-reservasNissan Micra EV anuncia preços e abre pré-reservasNissan Micra EV anuncia preços e abre pré-reservasNissan Micra EV anuncia preços e abre pré-reservasNissan Micra EV anuncia preços e abre pré-reservasNissan Micra EV anuncia preços e abre pré-reservasNissan Micra EV anuncia preços e abre pré-reservas
Nissan Micra EV anuncia preços e abre pré-reservasNissan Micra EV anuncia preços e abre pré-reservasNissan Micra EV anuncia preços e abre pré-reservasNissan Micra EV anuncia preços e abre pré-reservasNissan Micra EV anuncia preços e abre pré-reservasNissan Micra EV anuncia preços e abre pré-reservasNissan Micra EV anuncia preços e abre pré-reservasNissan Micra EV anuncia preços e abre pré-reservasNissan Micra EV anuncia preços e abre pré-reservasNissan Micra EV anuncia preços e abre pré-reservas
Nissan Micra EV anuncia preços e abre pré-reservas

A estreia ao público europeu aconteceu em Maio mas só mesmo no final deste ano é que as pré-reservas abriram, acompanhadas dos respectivos preços para toda a gama.

Nissan Micra EV anuncia preços e abre pré-reservas

Já na sexta geração, o Nissan Micra assume-se agora como um 100% eléctrico com dois níveis de potência e duas baterias com autonomias diferenciadas à escolha.

Se vê neste compacto urbano semelhanças notórias com o Renault 5 E-Tech Electric e o Alpine A290, não se espante: os três partilham a mesma plataforma e vários elementos que vão muito para lá da mecânica.

Até 419 km eléctricos

Sempre equipado de série com bomba de calor, o Nissan Micra EV segue os mesmos passos motrizes dos "irmãos" franceses, com a entrada na gama a fazer-se com a versão de 90 kW (122 cv) e 225 Nm.

O acumulador de 40 kWh promete uma autonomia até 308 quilómetros, enquanto a de 52 kWh que equipa a variante de 110 kW (150 cv) e 245 Nm chega aos 419 quilómetros.

O recarregamento da bateria mais pequena faz-se até 80 kW em corrente contínua, subindo até 100 kW com a de 52 kWh, bastando para ambas uma "espera" de 30 minutos para carregá-las de 15 a 80% das suas capacidades.

Já o carregador de bordo admite até 11 kW em corrente alternada, dispondo ainda da tecnologia Vehicle-to-Load (V2L) para alimentar dispositivos externos.

O Nissan Micra EV é proposto em três níveis de acabamento – Engage, Advance e Evolve – por um preço de partida de 27.750 euros para o cliente particular, e de 22.490 euros (+ IVA) para o ramo profissional.

Versão Potência / Binário Bateria Autonomia Preço
Engage 90 kW (122 cv) / 225 Nm 40 kWh Até 320 km Desde 27.2750 euros
Advance 90 kW (122 cv) / 225 Nm 40 kWh Até 320 km Desde 29.750 euros
Advance 110 kW (150 cv) / 245 Nm 52 kWh Até 419 km Desde 33.250 euros
Evolve 110 kW (150 cv) / 245 Nm 52 kWh Até 419 km Desde 35.250 euros

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?

TEMAS:

NissanNissan Micraeléctrico
Faltam 300 caracteres
Comentário enviado com sucesso
Subscrever Newsletter
Últimas Notícias
ver mais
pub

vídeos

Mazda CX-5 abre pré-reservas; saiba todos os preços da gama

Mazda CX-5 abre pré-reservas; saiba todos os preços da gama

Censura australiana: proibido novo anúncio ao Toyota GR Yaris

Censura australiana: proibido novo anúncio ao Toyota GR Yaris

Mitsubishi Eclipse Cross EV revela preço e abre pré-reservas

Mitsubishi Eclipse Cross EV revela preço e abre pré-reservas

×
Enviar artigo por email

Restam 350 caracteres

×
Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site de Aquela Máquina, efectue o seu registo gratuito.