Há um Nissan Leaf que está a percorrer as ruas de Londres em modo de condução totalmente autónoma.





Nissan Leaf quer tornar condução 100% autónoma uma realidade

O "eléctrico", que faz parte do projecto de investigação ServCity, pretende "ajudar as cidades a perceberem como podem aproveitar as mais recentes tecnologias de veículos autónomos e integrá-las, com sucesso, num ambiente urbano complexo".

O Leaf em questão não tem quaisquer detalhes que permitam perceber de que se trata de um carro 100% autónomo.

Apenas os logótipos das empresas envolvidas no projecto e, sem dúvida, os sensores adicionais colocados no tejadilhos e também escondidos sob a carroçaria o diferenciam dos seus "irmãos".

O carro é "guiado" por sensores instalados num percurso citadino pré-definido, para depois processar os dados com o fim de criar um ambiente infra-estrutural cooperativo.

O projecto ServCity quer exemplificar como as cidades podem explorar "soluções de mobilidade futuras" e acelerar a sua implantação.

O Nissan Leaf servirá também demonstrar que a experiência do utilizador é "intuitiva, inclusiva e envolvente".

Com um financiamento de 120 milhões de euros por parte do governo e da indústria britânicos, o projecto conta com as participações da Nissan, Connected Places Catapult, TRL, Hitachi Europe, Universidade de Nottingham e SBD Automotive.

Os parceiros irão trabalhar no desenvolvimento de um plano que aborde directamente as barreiras à implantação de veículos autónomos nas cidades do Reino Unido.

