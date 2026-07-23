Ainda o Leaf de terceira geração está a dar os primeiros passos e já a Nissan avança no Japão com uma emocionante variante Nismo…

Nissan Leaf já é Nismo… mas falta-lhe potência eléctrica!

… Emocionante à vista desarmada porque a potência e binário passados ao asfalto são exactamente os mesmos das duas variantes convencionais, mesmo se esteja prometida uma experiência de condução mais ágil.

Nas três versões que compõem a nova linha só se poderá contar com motores de 130 kw (177 cv) e 345 Nm com a bateria de 52 kWh, e de 160 kW (218 cv) e 355 Nm com a de 75 kWh, mas falta saber as respectivas autonomias.

Ágil quanto baste…

Os engenheiros da divisão desportiva da Nissan contentaram-se antes em retrabalhar o chassis assim como a aerodinâmica e a estética, para conferir ao SUV coupé um visual mais agressivo.

Sob a carroçaria foram montadas molas, amortecedores, barras estabilizadoras e buchas de suspensão específicas com o fito de reforçar a rigidez estrutural do "eléctrico" e melhorar a resposta da direcção.

Os amortecedores contam ainda com válvulas especiais, derivadas das que estão montadas no X-Trail Nismo, para limitar os movimentos laterais em curva sem comprometer o conforto a bordo.

O Leaf Nismo conta ainda com pneus Michelin Pilot Sport 5 montados em jantes Enkei de 19 polegadas em alumínio, mais leves mas também mais rígidas, numa configuração para proporcionar maior aderência ao asfalto e melhor estabilidade em curva.

Os modos de condução Eco, Normal, Personal e Nismo, com este a substituir o Sport, possuem calibrações específicas que prometem acelerações mais directas e lineares, mesmo se a "corrida" dos zero aos 100 km/hora não deva sofrer alterações.

… com decoração a preceito

Mau grado a falta de potência e de binário, o SUV transformado em desportivo de raça conta com um visual digno de merecer a melhor atenção, como se percebem nos detalhes exteriores a vermelho Nismo.

O foco, no entanto, está nos pára-choques exclusivos e na asa traseira mais comprida, sem deixar de lado o redesenho das saias laterais e os vários componentes aerodinâmicos para melhorar o fluxo de ar e aumentar a força descendente

Novidade absoluta está mesmo em ser o primeiro "eléctrico" da Nismo a equipar patilhas na coluna de direcção para regular a travagem regenerativa em quatro níveis.

A decoração do habitáculo segue as mesmas premissas da carroçaria, apoiada em revestimentos a preto com detalhes a vermelho nos painéis e nos bancos desportivos Recaro, para criar o ambiente ideal para uma condução animada.

Com as encomendas abertas no Japão esta semana, nada foi adiantado por parte da Nissan se este Leaf Nismo chegará a entrar no mercado europeu; pena mesmo é a "falta de ambição" por uma solução motriz mais poderosa.

Texto: P.R.S.

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