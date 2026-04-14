Começam a tomar formas definitivas os modelos de pré-produção derivados dos protótipos revelados pela Nissan num já "longínquo" Outubro de 2023.

Nissan Juke passa a eléctrico com a rebeldia do Hyper Punk Concept

E o que se pode dizer perante as primeiras imagens reveladas é de que se trata duma entrada fulgurante do Juke no mundo 100% eléctrico.

Evoluído a partir do Hyper Punk Concept estreado no salão automóvel de Tóquio, é uma autêntica escultura sobre rodas, com o verde e preto que pinta a carroçaria para a edição de lançamento a não deixá-lo passar despercebido.

Na base deste crossover de terceira geração está a mesma plataforma CMF-EV em que são montados os actuais Ariya e Leaf do lado da Nissan, sem ignorar os Renault Mégane E-Tech e Scénic E-Tech eléctricos.

Sem dados técnicos

Pena é que nesta espampanante apresentação não se conheçam ainda as suas especificações técnicas, mesmo se a insígnia japonesa adiante que irá equipar a funcionalidade Vehicle-to-Grid (V2G).

Apesar dessa "ignorância", não será uma surpresa se partilhar com o novo Leaf um número significativo de componentes ou não fossem ambos os modelos produzidos na mesma fábrica britânica de Sunderland.

Infelizmente, a pré-produção só arrancará daqui a algumas semanas, o que significa que não deverá chegar ao mercado europeu antes da Primavera de 2027; até lá haverá tempo para conhecer os dados técnicos e o próprio interior do SUV.

Sublinhe-se, no entanto, que o Juke eléctrico irá conviver com o "irmão" híbrido, com a Nissan a justificar que aquela variante continua a ser importante na sua oferta automóvel, como também acontece com o Qashqai e-Power.

A "cereja" no topo do bolo está mesmo no anúncio oficial de que estará para breve a chegada dum "modelo para o segmento A", que muito provavelmente será o gémeo eléctrico do Renault Twingo E-Tech.

Texto: P.R.S.

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