A mensagem é enigmática quanto baste (e as imagens também!) mas tem um alvo bem definido.

Nissan Interstar renova-se e adere à electromobilidade

A nova Nissan Interstar destina-se aos profissionais que precisam de viaturas eficientes para o trabalho quotidiano

Esses heróis do dia a dia, como lhe chama a marca japonesa, vão ter à disposição uma nova gama de furgões e camiões ligeiros electrificados.

As imagens mostram de forma fugaz a "irmã" da Renault Master, percebendo-se que é na dianteira que estão as principais diferenças.

A grelha mais baixa é dominada ao centro pelo logótipo da Nissan, logo abaixo da designação do modelo.

Percebem-se ainda as duas reentrâncias no capô dianteiro, com os farolins a serem iguais às do furgão francês mas com uma assinatura luminosa diferente.

A apresentação interior dos dois modelos deverá ser semelhante, embora seja esperado um visual diferente para o sistema de infoentretenimento.

Assegurados deverão estar os novos apoios ao condutor presentes na Renault Master.

Travagem dinâmica com apoio eléctrico, cruise control adaptativo, manutenção de faixa activa e alerta de ponto cego deverão fazer parte dessas soluções.

Sem dar pormenores sobre os sistemas motrizes, quase de certeza que as versões diesel terão como base o bloco Blue dCI de 2.0 litros da Renault Master.

Com níveis de potência de 105, 130, 150 e 170 cv, alinhado com o motor estará uma transmissão manual de seis relações ou automática de nove velocidades.

O furgão japonês também será proposto como "eléctrico", prevendo-se potências de 96 e 105 kW (130 e 143 cv) e um binário máximo de 300 Nm.

Ambas as versões estão associadas a baterias de 40 kWh para uma autonomia até 180 quilómetros, com a de 87 kWh a poder fazer mais de 410 quilómetros.

Desconhece-se se a Nissan irá ignorar a versão com célula de combustível de hidrogénio que a Renault está actualmente a desenvolver com a Hyvia.

Ainda sem data anunciada para a estreia, os primeiros exemplares da Nissan Interstar deverão chegar às estradas europeias antes do Verão.

