Nissan GT-R50: este 'Godzilla' muito especial pode ultrapassar o milhão de euros em leilão

Há uma nova pérola sobre rodas que poderá ultrapassar o milhão de euros em leilão: nada mais, nada menos do que um Nissan GT-R50 de 2019 com a carroçaria modificada pela Italdesign

Quem leva à praça este 11.º exemplar de uma limitadíssima série de 18 unidades é a RM Sotheby’s já no próximo sábado em Munique, na Alemanha.

Notável é que este bólide que parece pronto a entrar num salão automóvel nunca foi matriculado, tendo no hodómetro apenas 192 quilómetros.

Na sua base está o modelo "convencional" mas devidamente alterado para celebrar tanto os 50 anos do desportivo como da própria preparadora.

As mudanças estão mesmo no visual, ao ganhar uma nova silhueta à conta do rebaixamento do tejadilho em 54 mm, realçada pela pintura Liquid Silver Metallic com detalhes em Nismo Red.

A dianteira em negro ganha maior destaque com faróis LED mais delgados enquanto na traseira em preto ganham ainda mais relevo os característicos farolins.

Mais do que um exercício de estilo, por baixo da carroçaria personalizada foram introduzidas uma série de melhorias mecânicas que reforçaram o poder do bloco V6 biturbo de 3.8 litros.

Novos injectores de combustível, pistões melhorados e sistema de escape redesenhado, sem esquecer turbocompressores e intercoolers maiores com especificação GT3, deram-lhe 710 cv e 780 Nm.

Potência e binário são passados às rodas traseiras com diferencial autoblocante através de uma caixa manual de seis relações de dupla embraiagem, com o modo sequencial activado nas patilhas da coluna da direcção.

A somar às novas especificações mecânicas estão os amortecedores ajustáveis DampTronic da Bilstein e as jantes em liga leve personalizadas de 19 polegadas.

Atrás das rodas "espreitam" pinças de travão Brembo com seis pistões à frente e quatro atrás alinhados com discos carbono-cerâmicos.

Não são indicados valores de desempenho mas facilmente deverá cumprir os zero aos 100 km/hora em menos de três segundos, com a velocidade de ponta a bater nos 330 km/hora.

