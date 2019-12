Nissan GT-R50 de 990 mil euros revelado na versão de produção

O Nissan GT-R actual já não caminha para novo e ao fim de 12 anos de vida já se pergunta quando chega a próxima geração. Para já pouco ou nada se sabe acerca disso, mas ainda assim, a marca nipónica tem encontrado forma de o ir actualizado e de ir renovando o interesse do público, sendo que com isso criou mesmo um dos modelos mais especiais de toda história. Falamos, como não poderia deixar de ser, do fantástico GT-R50 by Italdesign, um protótipo que vai ser produzido numa escala muito limitada.

Quando o apresentou, em Julho do ano passado, a Nissan apanhou toda a gente de surpresa. Mas uma coisa é certa, este Nissan GT-R, que foi feito para assinalar o 50.º aniversário do estúdio fundado por Giorgetto Giugiaro [Italdesign] e o deste modelo, que se celebram em 2018 e 2019, respectivamente, foi tão bem recebido que a Nissan o resolveu produzir.

Na altura a marca divulgou um comunicado de imprensa onde se podia ler que esta série contará com "não mais do que 50 unidades" e terá "um preço estimado a rondar os 900 mil euros".

Agora, mais de um ano depois, estes 50 clientes já estão a escolher as especificações dos seus veículos, sendo que o primeiro automóvel a ser finalizado será apresentado ao mundo em Março do próximo ano, no Salão Automóvel de Genebra, na Suíça.

Para assinalar esta confirmação a Nissan e a Italdesign também divulgaram as primeiras imagens virtuais do GT-R50 by Italdesign na sua versão de produção. Para nossa felicidade, e ao contrário do que muitos diziam, a transição do protótipo para a versão de produção foi muito suave e só um elemento se perdeu neste "caminho", as câmaras laterais que faziam as vezes dos espelhos retrovisores laterais.

Quanto ao resto, tudo igual ao que o concept nos tinha antecipado e isso são óptimas notícias, afinal foi a imagem agressiva deste modelo, que combina as linhas mais futuristas dos desportivos japoneses com a elegância das linhas italianas, que mais saltou à vista quando este protótipo foi revelado.

Ainda assim, não pense que este GT-R50 by Italdesign é só um menino bonito, é que debaixo do capot está um bloco V6 biturbo de 3.8 litros – afinado pela NISMO – que produz 720 cv de potência e 780 Nm de binário máximo.

As entregas vão começar no final do próximo ano e devem estender-se até ao final do ano seguinte. Quanto ao preço, importa dizer que o valor base está fixado nos 990 mil euros.