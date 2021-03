Nissan GT-R Black Edition: a nova 'bomba' da GNR para transportar órgãos para transplante

GNR estava a preparar dois super carros com a missão de transportarem órgãos para transplante em território nacional.

A "bomba" mais cara é um Nissan GT-R Black Edition de 2013 com um bloco V6 de 3.8 litros, com 530 cv de potência e 612 Nm de binário máximos.



O super modelo desportivo da marca japonesa, com um valor estimado em redor dos 150 mil euros, pode bater nos 320 km/hora de velocidade máxima.



Fonte oficial da GNR confirmou ao Correio da Manhã que o super desportivo reverteu a favor do Estado por decisão judicial, proferida no âmbito de uma investigação fiscal.



O comando-geral manifestou interesse pelo automóvel e o mesmo foi atribuída à GNR.



A segunda "bomba" é um Mercedes CLS. Avaliado em quase 100 mil euros, foi atribuído à GNR para o mesmo fim, como o CM noticiou a 7 de Janeiro.



A Guarda Nacional Republicana tem uma nova "bomba" personalizada para o transporte de órgãos humanos para transplante, de acordo com o Correio da Manhã.

