Nissan estreia novo Nismo no salão de Tóquio... mas só em protótipo!

Anunciada que foi em meados de Dezembro a expansão da linha de desportivos Nismo a todo o planeta, a Nissan prepara-se para estrear no salão automóvel de Tóquio um novíssimo (e óbvio!) Nismo Concept Model.

O protótipo que será apresentado na sexta-feira, quando as portas do evento abrirem, irá partilhar o espaço com o renovado Fairlady Z com um visual mais depurado para um maior desempenho aerodinâmico.

Com lançamento previsto no Japão já neste Verão, o desportivo será reforçado com o especial Z Nismo MT com transmissão manual para os condutores que privilegiam uma experiência ao volante ainda mais intensa.

Os momentos de lazer ao ar livre não foram esquecidos, com a insígnia japonesa a propor o X-Trail Rock Creek Multibed Wildplay acompanhado dum pacote de acessórios outdoor para melhor personalizar o "todo o terreno".

O novo Leaf é o modelo mais recente a integrar a divisão de personalização Autech da Nissan, realçado por fora com elementos mais desportivos, com o interior a ter materiais com toque artesanal que transfigura o espaço a bordo.

Destaca-se ainda a exposição do especial Nissan Micra de 1982 de Masahiko ‘Matchy’ Kondo, baptizado pelo director da equipa Kondo Racing como Martchy’s March, restaurado por alunos da Nissan Automobile College.

