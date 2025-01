Nissan estreia Fairlady Z no salão de Tóquio alinhado com três protótipos

Há três novos Nissan a estrear no salão automóvel de Tóquio e não, nenhum deles verá a luz do dia como modelo de produção.

Os protótipos em questão foram concebidos pelos finalistas do Kyoto Automobile Technical College da insígnia japonesa, tendo como premissa um programa centrado no desporto automóvel.

O primeiro destaque é dado ao NEO Skyline, um desportivo baseado no CV35 Skyline Coupé que integra nas suas linhas o conceito dum Kenmary adaptado aos tempos modernos moderno.

Este nome ressoa entre os fãs do Nissan Skyline de 1972, tendo a sua origem numa popular campanha publicitária do modelo no Japão, tendo como protagonistas os personagens Ken e Mary.

Já o Z Lealia é concebido como uma carrinha desportiva para viagens em família" tendo como objectivo aliar a emoção à vida quotidiana.

Baseado no M35 Stagea, todo o exterior foi redesenhado para um visual ainda mais elegante, a recordar o recente RZ34 Fairlady Z.

Os alunos cortaram partes do tejadilho e do guarda-lama traseiro para depois as soldarem na secção posterior dum Nissan Leaf, para recriar a postura musculada daquela proposta.

O Bluebird Kiwami deriva do Bluebird Maxima, um topo de gama que chegou há 36 anos ao mercado com uma capota rígida de quatro portas sem pilar central, sendo reconhecido pelo interior de luxo.

Os alunos escolheram o nome Kiwami ("definitivo" em japonês) como reflexo do aperfeiçoamento de cada aspecto do carro, sem ignorar o ADN próprio da Nissan para uma experiência de condução emotiva.

Raça desportiva

Protótipos "estudantis" à parte, a construtora japonesa terá como figura central o novo Fairlady Z, criado segundo as especificações norte-americanas.

O modelo em questão apresenta um desempenho dinâmico e uma capacidade de resposta ágil, em perfeita sintonia com as intenções do condutor.

Segue-se o GT-R NISMO Special Edition, um desportivo que procura ter o mais alto desempenho na história desta linha.

O desportivo integra o máximo da tecnologia de competição, incluindo componentes de motor de elevada precisão e equilíbrio, sem esquecer o capô NISMO em fibra de carbono com revestimento transparente.

A electromobilidade desportiva não foi ignorada, como é exemplo o Ariya NISMO, apoiado na tecnologia e-4ORCE, e o R32 GT-R EV Conversion.

Este último protótipo não é mais do que um R32 Skyline GT-R convertido em "eléctrico" por uma equipa voluntária de engenheiros da Nissan, num projecto iniciado em Março do ano passado.

A compor o espaço da Nissan no salão de Tóquio estão os X-Trail Unwind Concept e X-Trail Remastered Concept equipados com funcionalidades divertidas.

O conceito Unwind baseia-se no actual X-Trail com tecnologia e-Power mas personalizado com um atrelado para criar um espaço que transcende a fronteira entre o interior e o exterior.

O X-Trail Remastered Concept assume a base do "todo o terreno" da geração anterior para criar um ambiente para desfrutar de registos analógicos, propondo uma nova perspectiva sobre o modelo.

Embora do outro lado do mundo, se tiver oportunidade de visitar o salão automóvel de Tóquio saiba que irá decorrer entre 10 e 12 de Janeiro.

