Os preços do Nissan Ariya foram reformulados em baixa ao mesmo tempo que o SUV 100% eléctrico ganhou uma versão mais poderosa preparada pela Nismo.

Nissan baixa preços ao Ariya e lança Nismo com 435 cv

A redução chega aos 4.000 euros, em média, para todos os modelos da gama, com a entrada a fazer-se a partir dos 41.100 euros, enquanto a oferta para empresas ganhou o novo acabamento Engage.

Sem IVA, a variante de 160 kW (218 cv) com a bateria de 63 kWh (até 404 km) começa nos 34.106 euros, enquanto a versão de 178 kW (242 cv) com o acumulador de 87 kWh (até 536 km) arranca nos 38.984 euros.

A linha é composta pelos acabamentos Advance e Evolve com as mesmas baterias e potências já mencionadas.

A ambas soma-se a versão e-4ORCE com tracção integral de 225 kW (306 cv), enquanto o topo de gama Evolve+ apenas está disponível com quatro rodas motrizes.

Aposta desportiva

Novidade absoluta é o lançamento da variante Nismo preparada pela divisão desportiva da Nissan, com chegada prevista no Outono ao nosso país.

Baseado no Ariya e-4ORCE, mas com um visual bem mais dinâmico, será proposto nas versões B6 e B9 com dois propulsores eléctricos e tracção total.

A primeira opção, equipada com a bateria de 66 kWh, promete 270 kW (367 cv) e 560 Nm, enquanto a segunda, com o acumulador de 91 kWh, chega aos 320 kW (435 cv) e 600 Nm.

O máximo desempenho é conseguido com o incremento de 10% na potência, combinado com uma afinação especial da aceleração e um modo de condução NISMO exclusivo que maximiza a resposta.

A elevar as emoções ao rubro está o som artificial que evoca as corridas do Mundial de Fórmula E em que a Nissan participa.

A insígnia nipónica destaca a afinação especial de cada componente do chassis pela Nismo em íntima ligação com a tecnologia e-4ORCE, para uma estabilidade e capacidade de viragem superiores.

O visual exterior acompanha este desempenho desportivo, com a montagem de vários apêndices aerodinâmicos para reduzir o atrito e aumentar a força descendente a velocidades elevadas.

O habitáculo segue as mesmas premissas na escolha dos materiais e dos revestimentos, estando em especial destaque os bancos especialmente concebidos para estas versões.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?