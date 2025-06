Nissan baixa consumos e emissões no Qashqai e-Power

Há novidades no Qashqai e-Power que irá chegar ao mercado europeu no Outono: a Nissan reviu o sistema híbrido do SUV para torná-lo mais dinâmico mas, mais importante, para alargar a autonomia entre abastecimentos.

Nuclear nesta evolução está a recém-desenvolvida unidade de propulsão modular 5 em 1; que junta o motor eléctrico, gerador, inversor, redutor e multiplicador de binário num conjunto mais leve e compacto.

O bloco turbo de 1.5 litros também foi revisto, ao adoptar o conceito STARC da construtora em substituição da tecnologia da taxa de compressão variável, que se tornou redundante devido a outras modificações no motor.

A eficiência térmica foi aumentada em 42% ao estabilizar a combustão dentro do cilindro, permitindo ao propulsor operar de forma mais silenciosa e eficaz a velocidades mais baixas.

Mais potência e menos barulho

Estas recalibrações contribuíram para reduzir o ruído e as vibrações, ao mesmo tempo que a potência foi elevada de 190 para 205 cv, com o binário a manter-se nos 330 Nm e a capacidade da bateria nos 2,1 kWh.

Assinale-se ainda a introdução de óleo lubrificante 0W16, com a redução do atrito a tornar o desempenho do motor mais eficiente, com os intervalos de troca a subirem dos 15 mil para os 20.000 quilómetros.

O resultado final está na redução até 16% no consumo de gasolina, que passa a cifrar-se em 4,5 litros/100 km para uns teóricos 1.200 quilómetros de autonomia, e nas emissões de dióxido de carbono, agora de 102 g/km.

Em termos de desempenho, a evolução é quase residual ao "demorar" 7,6 segundos a cumprir os zero aos 100 km/hora no modo Sport, apenas três décimas de segundo mais rápido do que o antecessor.

Infoentretenimento actualizado

O "novo" SUV também irá beneficiar dum sistema mais avançado para o infoentretenimento com Google integrado, dando acesso ao Google Maps e à Play Store.

Os novos recursos incluem comandos de voz pelo Google Assistant, e acesso a aplicações adicionais pelo Google Play, com o Trip Stories a permitirem o registo e a partilha dos seus percursos favoritos através dos serviços NissanConnect.

Produzido na fábrica britânica de Sunderland, os primeiros exemplares do Nissan Qashqai e-Power agora revitalizado começam a chegar no Outono aos concessionários europeus.

