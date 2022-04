A Nissan deu mais um passo na evolução dos seus sistemas avançados de assistência ao condutor, com a integração de recursos mais avançados para a prevenção de acidentes.





Nissan avança na prevenção de acidentes e revela sucessor do Leaf

O desenvolvimento do novo pacote tecnológico será concluído em meados desta década, para depois equipar todos os novos modelos da marca nipónica até 2030.

E, pelo meio, a Nissan revela também o seu próximo crossover 100% eléctrico, que poderá vir a ser o sucessor do Leaf.

Anunciado em Julho do ano passado, embora ainda como protótipo, será produzido no Reino Unido e irá partilhar a plataforma CMF-EV em que é construído o Nissan Ariya e o Renault Megane E-Tech.

Pelas imagens já reveladas, percebe-se uma dianteira com faróis LED integrados na grelha V-Motion totalmente fechada.

Leitura real da estrada

O ground truth perception (percepção real do terreno), como a construtora baptizou o novo sistema, cria um modelo tridimensional detalhado e preciso dos objectos e da paisagem circundantes.

Nele está combinada a última geração da tecnologia LIDAR, com várias câmaras e sensores montados na carroçaria da viatura de teste.

Para o seu desenvolvimento, a Nissan criou uma parceria tecnológica com a Luminar, no caso do LIDAR, e com a Applied Intuition para a tecnologia de simulação.



Um Nissan Skyline especialmente modificado com sensores adaptados demonstrou como a tecnologia ajuda a evitar obstáculos na via com a acção de manobras de emergência autónomas.

Mostrou ainda como um software "inteligente" pode identificar congestionamentos rodoviários ou obstáculos na estrada, e mudar o veículo de faixa.

Outras situações mais complexas revelam mais recursos do sistema de forma virtual, como uma carrinha com reboque a obstruir a via ou um carro a colidir com um camiã, entrando na faixa da esquerda.



A Nissan afirma que a nova tecnologia pode "analisar de forma instantânea a situação e executar automaticamente as operações necessárias para evitar colisões".

A ser lançada em novos modelos a partir de 2025, deverá substituir o actual ProPilot 2.0 mas não foi revelado se terá capacidades de condução semi-autónoma de nível 3 ou 4.

