Nissan Aura Nismo RS Concept: tão poderoso como um GTI?

O salão automóvel de Tóquio que decorreu no último fim de semana é sempre um verdadeiro espetáculo para os amantes dos exemplos mais radicais em forma de protótipo.

O Aura Nismo RS Concept da Nissan é um dos seus melhores exemplos, ao apresentar-se com um visual que logo desperta os sentidos.

Mas, para aqueles que vêem neste protótipo uma "besta" de potência, ficará desiludido por debaixo do capô manter-se um tricilíndrico de 1.5 litros a gasolina associado à arquitectura eléctrica e-Power da insígnia japonesa.

Despertar os sentidos

O Aura Nismo RS Concept dá o tiro de partida para os lançamentos que a Nissan tem previstos até ao final desta década sob aquele emblema.

Maior do que o Aura Nismo de que deriva, já ele evoluído a partir do Nissan Note, o protótipo não esconde as suas formas agressivas nuns alargados 4,26 metros de comprimento por 1,88 de largura e 1,49 de altura.

O visual muito agressivo é reforçado pelos guarda-lamas ampliados em 145 mm, combinados com uma redução de 20 mm na altura da carroçaria, para proporcionar um baixo centro de gravidade.

As melhorias aerodinâmicas estão patentes no divisor, saias laterais e difusor, realçadas pelos detalhes em vermelho Nismo, sem esquecer a acção dos guarda-lamas à frente com fluxo optimizado.

Aliados a eles estão os divisores de ar laterais e uma asa traseira exclusiva, tendo todos esses elementos sido obviamente projectados para melhorar a força descendente e reduzir o atrito.

Já o acabamento exclusivo Dark Matte Nismo Stealth Gray garante a aparência duma superfície consistente, mesmo sob a forte intensidade da luz solar.

"Apenas" 340 cv

A mecânica do Aura Nismo RS Concept tem poucos segredos: na sua génese está o sistema e-Power presente no X-Trail para uns combinados 340 cv de potência.

O bloco de 1.5 litros com 144 cv e 250 Nm actua apenas como gerador da bateria que alimenta os dois propulsores eléctricos: no eixo dianteiro são 150 kW (204 cv) e 330 Nm, com o traseiro a dar 100 kW (136 cv) e 195 Nm.

A Nissan não adianta números de desempenho mas assume uma capacidade acrescida em estradas desafiantes graças aos pneus de alta aderência Michelin Pilot Sport 245/45 montados em rodas de 18 polegadas.

A tecnologia e-4ORCE para o controlo da tracção integral recebeu a devida afinação Nismo para atacar curvas e rectas na máxima força, com o sistema de travagem a também ter sido devidamente recalibrado.

Grandes pinças de pistões opostos — quatro na dianteira e dois na traseira — garantem travagens fiáveis, mesmo se este protótipo pesa 1,500 quilos, mais 100 do que o Aura Nismo original.

O Aura Nismo RS Concept não é ainda uma obra acabada: a Nissan tem em vista o refinamento e optimização do protótipo para entrar em futuras competições, não estando descartada a sua futura comercialização.

