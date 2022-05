Nissan Ariya vai ligar polo norte ao polo sul

O Nissan Ariya vai ser o principal actor da primeira expedição totalmente eléctrica a ligar os polos norte e sul do planeta.

A marca japonesa anunciou esta terça-feira uma parceria com o aventureiro britânico Chris Ramsey para concretizar este feito.

A partida está marcada para Março do próximo ano a bordo de um Nissan Ariya e-4ORCE.

A aventura compreende mais de 27 mil quilómetros, com passagens por várias regiões onde as temperaturas variam entre os -30° C e mais de 30° C.

O percurso arranca no Árctico para depois seguir para a América do Norte, descendo pela América Central e do Sul, antes de atravessar para a Antárctida.

A expedição, que se adivinha desafiante e estimulante, enquadra-se no plano estratégico Ambition 2030 da Nissan.

Tendo a electrificação como foco central, esta visão visa fornecer automóveis e tecnologias que melhorem o dia a dia dos automobilistas e da sociedade.

O objectivo passa por atingir as zero emissões de carbono, que a Nissan se comprometeu alcançar até 2050.

Para enfrentar as condições gélidas de ambos os polos da Terra, o Nissan Ariya e-4ORCE será modificado para um exterior robusto, com rodas, pneus e suspensão melhorados.

Um segundo Ariya não modificado funcionará como carro de apoio ao longo do percurso pelo continente americano.

O sistema e-4ORCE de controlo da tracção integral gere com precisão o desempenho da potência e da travagem em cada roda.

O sistema traça a linha de condução pretendida sobre diversas superfícies, como pisos molhados e com neve, sem ser preciso alterar o estilo como se conduz.

"Estamos orgulhosos em anunciar a nossa parceria com Chris Ramsey e a equipa de expedição Pole to Pole", destacou Asako Hoshino, vice-presidente executivo da Nissan.

"O nosso crossover totalmente eléctrico, com a tecnologia e-4ORCE de controlo de tracção às quatro rodas proporciona a maior estabilidade em vários pisos".

Chris Ramsey tem já uma experiência de mais de uma década em automóveis eléctricos.

Em 2017, com a mulher Julie, tornaram-se na primeira equipa a completar o Rali da Mongólia num automóvel 100% electrificado.

A dupla percorreu mais de 16 mil quilómetros ao longo de 56 dias no seu próprio Nissan Leaf.

