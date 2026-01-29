Pode parecer um capricho mas, se a tecnologia existe, porque não fazer da chapa dum "eléctrico" um receptor dos raios do sol para ganhar mais umas dezenas de quilómetros de autonomia?

Nissan Ariya recarregado pelo sol... mas ainda é só um protótipo!

É esse o mais recente projecto da Nissan para o Ariya, equipado com um sistema personalizado de painéis solares de 3,8 m2 com células fotovoltaicas de alta eficiência para converter directamente a luz daquele astro em energia DC.

Os painéis fotovoltaicos de alta eficiência à base de polímeros e vidro, que estão integrados no capô, tejadilho e porta da bagageira, podem proporcionar até 23 quilómetros diários de autonomia suplementar em condições ideais.

O projecto deu origem uma parceria com a holandesa Lightyear, que forneceu esta tecnologia para ser trabalhada pelas equipas de engenharia da Nissan do Dubai e de Barcelona.

Os testes iniciais de longa distância, que incluiu uma viagem de 1.550 quilómetros entre a Holanda e a capital da Catalunha, comprovaram a redução de 23 para oito o número de visitas a postos de carregamento, no caso dum condutor que percorra 6.000 quilómetros anuais.

A tecnologia de carregamento solar da Nissan é mais uma solução integrada para veículos elétricos, na sua ambição em alcançar a neutralidade carbónica até 2050 em todo o ciclo de vida dos seus produtos e operações.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?