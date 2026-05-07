Nissan Ariya ganha mais tecnologia em renovação distinta

Novo visual, condução mais refinada, melhor capacidade de carregamento e tecnologias avançadas de assistência ao condutor definem o renovadíssimo Nissan Ariya que deverá chegar às estrada europeias até ao final do ano.

Lançado em 2021, o SUV eléctrico evolui para uma dianteira redesenhada segundo a filosofia estética Futurismo Japonês Intemporal, que quase elimina a ligação ao antecessor, para conseguir linhas mais limpas e harmoniosas.

A pontuar a grelha V-Motion estão ópticas mais refinada, unidas por uma faixa a negro, com uma assinatura luminosa mais minimalista, uma evolução quase sem continuidade na traseira.

A paleta cromática foi alargada com a nova cor Plasma Green, inspirada em fenómenos de luz natural, com o conjunto a ser realçado por jantes de 19 e 20 polegadas que combinam elementos de alumínio e resina num desenho inovador.

Interior quase igual

A vida a bordo não terá sofrido grandes alterações, com a insígnia nipónica a explicar que apenas redesenhou a consola central para aumentar o espaço de armazenamento até 3,2 litros, e integrou um carregador de telemóveis por indução a 15 watts.

A novidade mais visível para o condutor é a integração da mais recente geração do NissanConnect com Google integrado para uma melhor experiência de conectividade.

Em particular destaque está o planeador de rotas do Google Maps, desde que o SUV equipe a navegação no infoentretenimento, a permitir o pré-condicionamento da bateria quando está próxima da estação de serviço em que fará o recarregamento eléctrico.

E, a partir da aplicação NissanConnect Services para telemóveis, é possível vigiar o nível de energia do acumulador, gerir as sessões de recarga, ajustar as configurações de climatização, e verificar a pressão dos pneus.

Chassis recalibrado

Sem dados técnicos sobre as motorizações, baterias e autonomias que irão equipar o "novo" Nissan Aryia, apenas é sublinhado um melhor conforto ao volante com afinações actualizadas na suspensão para reduzir as vibrações e aumentar a estabilidade.

Confirmada está apenas a manutenção da potência de recarga do acumulador a 130 kW DC e o carregador de bordo bidireccional a 11 kW AC, compatível com a tecnologia Vehicle-to-Load (V2L) até uns máximos 3,7 kW.

As versões mais equipadas contarão igualmente com sistemas avançados de apoio ao condutor, como é exemplo o controlo adaptativo da velocidade de cruzeiro em meio urbano para regular automaticamente as acelerações e travagens.

Texto: P.R.S.

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