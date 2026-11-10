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Nissan alarga garantia até 10 anos ou 200.000 km

12:54 - 10-11-2026
 
 
Nissan alarga garantia até 10 anos ou 200.000 km

Alargamento até dez anos ou 200.000 quilómetros é o principal destaque do novo programa de garantia avançado pela Nissan para o nosso país.

O funcionamento do programa assenta num modelo de extensão renovável associado à manutenção preventiva, com a garantia de fábrica original de três anos a manter-se inalterada.

A partir do quarto ano, cada revisão programada efectuada na rede de concessionários oficiais activa automaticamente uma extensão de garantia válida por mais 12 meses ou até à quilometragem prevista no plano de manutenção do modelo.

Numa primeira fase, esta garantia abrange exclusivamente veículos novos matriculados a partir de 12 de Novembro; a sua continuidade depende do cumprimento na íntegra do plano de revisões estabelecido pela marca.

A actual gama da Nissan comporta os Micra e Leaf 100% eléctricos, assim como o Juke com motorizações híbrida ou puramente a gasolina, assim como os SUV hibridizados Qashqai e X-Trail.

Texto: P.R.S.

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