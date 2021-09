A Noruega é o primeiro país europeu a abrir as pré-encomendas ao público para o Nissan Ariya, coincidindo com o Dia Mundial do Veículo Eléctrico que se celebra a 9 de Setembro.





Nissan abre pré-encomendas para o Ariya

A gama contará com quatro versões – tracção às duas rodas ou integral –, respondendo às necessidades de autonomia e de desempenho.

As variantes com dois motores eléctricos e tracção integral terão a tecnologia de controlo e-4Force das quatro rodas mais avançada da Nissan.

O sistema aumenta a confiança do condutor, ao traçar a linha de direcção pretendida em quase qualquer piso, permitindo manter o estilo de condução ao longo de toda a trajectória.

O Nissan Ariya 63 kWh, com duas rodas motrizes, é proposto com uma potência de 160 kW (218 cv) e 300 Nm. A autonomia até 360 quilómetros torna-o indicado para viagens curtas em áreas urbanas e suburbanas.

Com a mesma tracção é avançado o Ariya 87 kWh – 178 kW (242 cv) e 300 Nm – mas com uma autonomia alargada até aos 500 quilómetros.

Já o Ariya e-4ORCE 87 kWh de tracção total combina maior potência e binário – 225 kW (306 cv) e 600 Nm –, com a autonomia a chegar aos 460 quilómetros.

O topo de gama é constituído pelo Ariya e-4ORCE 87 kWh Performance, também de tracção integral, com 290 kW (394 cv) e 600 Nm, e uma autonomia até aos 400 quilómetros.

Todas as quatro versões estarão disponíveis no mercado europeu a partir do Verão do próximo ano, com a abertura das pré-encomendas a acontecerem ao longo dos próximos meses.

